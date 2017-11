Energierechnungen: Nie mehr zu viel bezahlen!

Energierechnungen sind nicht nur komplex, sondern oft auch fehlerhaft. Mit der neuen automatisierten Belegprüfung sorgt meine-energie.de, die Lösung für das kaufmännische Energiemanagement, jetzt dafür, dass die zuständigen Sachbearbeiter bei Abweichungen sofort eine detaillierte Meldung zu den möglicherweise falschen Rechnungspositionen erhalten. Auf diese Weise können vor allem Handelsketten mit vielen Standorten und hohem Energieverbrauch sicher sein, dass fehlerhafte Abrechnungen zuverlässig und zeitnah identifiziert werden. Bei der Rechnungsprüfung lassen sich so viel Aufwand und Kosten einsparen sowie Mehr- oder Minderzahlungen vermeiden. Dazu trägt jetzt auch die automatisierte Auslesung von PDF-Rechnungen bei. Diese werden beim Eingang direkt in eine elektronisch lesbare Datei umgewandelt. Damit werden sie nun genauso verarbeitet wie elektronische Rechnungen im ZUGFeRD-Format; die Bearbeitungszeit sinkt von mehreren Minuten auf wenige Sekunden. Die möglichen Fehlerquellen bei Energierechnungen sind vielfältig: Abweichungen kann es beispielsweise bei Arbeits- und Leistungspreisen für die Netznutzung, bei den Abgaben für KWKG, NEV und EEG oder auch bei den Positionen für Messdienstleistungen oder Stromsteuer kommen. Dazu werden bei meine-energie.de zu jeder Position Toleranzen definiert und die relativen und absoluten Abweichungen je Toleranz ermittelt. Überschreiten diese die vorgegebenen Grenzwerte, erstellt meine Energie automatisch Fehlermeldungen, die sehr konkret auf mögliche Abweichungen hinweisen. Sie lauten beispielsweise "Bitte prüfen, ob Umspannungsverluste einberechnet werden. Die Abweichung von X,X % deutet darauf hin" oder "Es liegen Lücken in den übermittelten Lastgangdaten vor". Weitere Informationen: Meine-Energie GmbH - Dirk Heinze Ritterstraße 5 - 01968 Senftenberg Tel: +49 3573 36 54 10 info@meine-energie.de - www.meine-energie.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstr. 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287 29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Meine-Energie GmbH Unter dem Motto "Energie ist einfach" bietet die Meine-Energie GmbH ein webbasiertes Komplettwerkzeug für das kaufmännische Energiemanagement. Es unterstützt vielfältige Prozesse wie das Energiecontrolling, die Erstellung von Energiebilanzen, das Verwalten von Kosten und Verbräuchen, die detaillierte Kosten- und Verbrauchsplanung, die Weiterverrechnung von Energiekosten, den Energieeinkauf sowie die Rechnungsprüfung. Zu den Kunden gehören Einzelhandelsketten wie die Müller Drogeriemärkte ebenso wie Industrieunternehmen, etwa die ZF Friedrichshafen AG. Weitere Zielbranchen sind das Logistikgewerbe, Hotel- und Gastronomieketten, Facility Management-Dienstleister sowie andere Unternehmen und Institutionen. Derzeit werden mehr als 17.000 gewerbliche Zählpunkte mit ihren Verträgen und mehr als 5 Terrawattstunden Strom und Gas über meine-energie.de erfasst und verarbeitet. Dies ist eine Presseinformation der Meine-Energie GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

November 17, 2017