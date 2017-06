Während die US-Technologiewerte sich noch etwas von den jüngsten Rückschlägen erholen müssen, befinden sich Dow Jones und S&P 500 bereits wieder unbeirrt auf Rekordkurs und markieren neue Allzeithochs. Zumindest beim Dow Jones dürfte das auch in Zukunft so bleiben, sagte der Milliardär und Fondsmanager Ron Baron gegenüber "CNBC". Er glaubt sogar, dass sich der US-Leitindex in den nächsten Jahren noch in ganz andere Höhen vorarbeiten wird.

Kräftige Kurssteigerung bis 2030

Baron, der mit seinem Baron Opportunity Fund rund 23 Milliarden Dollar verwaltet, sieht unglaubliche Kurschancen für die amerikanischen Standardwerte. Da seiner Meinung nach sowohl Zinsen also auch Ölpreise noch lange Zeit niedrig bleiben werden, werde die Wirtschaft viel schneller wachsen, als man aktuell annehme - und das sollte sich auch auf die Aktienkurse auswirken. Bis 2030, glaubt der Investor, wird der Dow Jones daher die Marke von 40.000 Punkten knacken. Bezogen auf den aktuellen Kurs ist das ungefähr eine Verdoppelung!

Diese Prognose klingt zunächst einmal sehr optimistisch, betrachtet man jedoch den historischen Kursverlauf des Dow Jones, dann fällt auf, dass er vor allem in den letzten Jahren kräftig zugelegt hat. Allein in den letzten fünf Jahren sind die Kurse des US-Index um rund 70 Prozent gestiegen. Da erscheint ein Plus von 100 Prozent innerhalb von 13 Jahren gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Bei dieser Aktie soll sogar noch mehr Potenzial drinstecken

Für eine bestimmte Aktie ist Baron jedoch sogar noch optimistischer als für den Dow Jones. Und bei dieser handelt es sich - Überraschung - um den aktuellen Anleger- und Analysten-Liebling Tesla. Auch der Investor selbst setzt in seinem Fonds seit 2014 auf die Firma von Elon Musk .

Momentan steht die Aktie des Elektroautobauers bei rund 375 Dollar, und Analysten sehen noch einiges an Kurspotenzial. Auch der Milliardär ist sich sicher: Da geht noch mehr. Schon im kommenden Jahr wird die Tesla-Aktie seiner Meinung nach auf 600 Dollar steigen. Bereits innerhalb von drei Jahren - also bis 2020 - soll sich der Kurs dann - ausgehend vom aktuellen Niveau - auf 1.000 Dollar nahezu verdreifachen!

Auch das Geschäft des E-Auto-Pioniers, der momentan noch in den roten Zahlen steckt, soll bis dahin brummen: 70 Milliarden Dollar Umsatz und 10 Milliarden Dollar operativer Gewinn erwartet der Fondsmanager im Jahr 2020. Unternehmenschef Elon Musk selbst gab an, dass Tesla bis dahin eine Million Autos pro Jahr verkaufen wolle. Das ist wohl auch mindestens nötig, um Barons Erwartungen zu erfüllen.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michela Lietti, Citi, Maynard Case / Shutterstock.com, Mary Altaffer/AP