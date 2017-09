Neues Apple-Gerücht: Das iPhone 8 wird gar kein Highend-Modell

In rund einer Woche ist es so weit: Am 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit findet die Apple Keynote im "Steve Jobs Theater" in Cupertino statt . Da Apple bei diesem Termin im Herbst auch in den vergangenen Jahren immer mindestens ein neues Smartphone im Gepäck hatte, erwarten Fans auch in diesem Jahr wieder ein neues Gerät - und zwar nicht irgendeines, sondern das Highend-Modell iPhone 8, das anlässlich des zehnten Geburtstags des iPhones erscheinen soll. Neue Hinweise deuten nun allerdings darauf hin, dass das iPhone 8 überhaupt nicht so speziell sein wird wie erwartet.

Apple könnte mit Traditionen brechen

Laut dem normalerweise gut informierten Blog "9to5Mac" wird Apple am 12. September zwar ein iPhone 8 vorstellen, allerdings soll es sich dabei nicht um das erhoffte Spitzengerät handeln. Ein Autor des Blogs hat auf der IFA in Berlin mit zwei Herstellern von iPhone-Hüllen gesprochen und dabei erfahren, dass das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus lediglich die regulären Nachfolger für iPhone 7 und iPhone 7 Plus werden sollen. Ein iPhone 7s oder iPhone 7s Plus - wie sie aufgrund der bisherigen Namensgebung von Apple bislang erwartet worden waren - soll es hingegen nicht geben. Die Hüllen-Hersteller wollen diese Information von Quellen aus Shenzhen erfahren haben, wo der Apple-Fertiger Foxconn ein Werk betreibt. Dort sollen entsprechend bedruckte iPhone-Verpackungen aufgetaucht sein, so dass auch die Hüllen-Hersteller ihre Produktion auf diese Namen umgestellt haben.

Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, würde Apple bei der Namensgebung der neuen iPhones erstmals seit Jahren von dem etablierten Namensschema abweichen. Denn seit dem iPhone 3G wechselten sich bislang jährlich neue Smartphone-Modelle mit komplett neuer Nummer mit solchen ab, bei denen im Namen lediglich der Buchstabe "S" ergänzt wurde. Für Apple könnte es aber durchaus sinnvoll sein, diese Tradition dieses Jahr zu ignorieren. Denn bei der Veröffentlichung eines iPhone 7s, iPhone 7s Plus und iPhone 8 in diesem Jahr, wäre das Namenschaos im kommenden Jahr bereits vorprogrammiert.

Highend-Modell soll dennoch kommen

Doch auch, wenn es nicht das iPhone 8 sein wird, ein spezielles Highend-Smartphones wird Apple laut "9to5Mac" bei der Keynote dennoch vorstellen. Dieses soll allerdings auf den Namen "iPhone Edition" hören. Dieser Name war bereits im März in einigen Gerüchten aufgetaucht, wurde dann aber zugunsten des Namens iPhone 8 wieder verdrängt. Wie die neuen iPhones nun tatsächlich heißen werden, werden wir wohl erst in der kommenden Woche erfahren, denn Apple gibt sich im Vorfeld der Keynote wie gewohnt geheimnisvoll. Fans dürfte die Bezeichnung der neuen Geräte jedoch relativ egal sein - so lange das Spitzenmodell die erhofften Features wie kabelloses Laden, nahezu randloses Display oder Software zur Gesichtserkennung mitbringt.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, Zhao jian kang / Shutterstock.com, KIMIHIRO HOSHINO/AFP/Getty Images, WaitForLight / Shutterstock.com