Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt in Kalifornien

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Entwicklerkonferenz Google (Alphabet C (ex Google)) I/O geht am Mittwoch (ab 19.00 Uhr MESZ) in Kalifornien an den Start. Der Internet-Konzern präsentiert bei den jährlichen Großveranstaltungen traditionell Neuheiten zu seinen Diensten und Geräten. Im Mittelpunkt dürfte unter anderem das weltweit meistbenutzte Smartphone-System Android stehen. Bereits bekannt ist, das Google die Batterielaufzeit, den Umgang mit Benachrichtigungen und Einstellungen sowie die Audioqualität verbessern will. Jetzt dürfte es weitere Details geben.

Außerdem wird erwartet, dass Google seinen sprechenden persönlichen Assistenten mit künstlicher Intelligenz auf weitere Geräte bringt. Im Autobereich dürfte erste Fahrzeuge gezeigt werden, bei denen die Infotainment-Anlagen auf Basis von Android laufen.

Google veranstaltet das Event zum zweiten Mal in Folge nicht in San Francisco, sondern in einer Freiluft-Konzertarena in der Nähe seines Hauptquartiers im kalifornischen Mountain View./so/DP/she