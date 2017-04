Epigenomics-Aktie legt über 40 Prozent zu: Beteiligungsgesellschaft CFIC will Epigenomics kaufen

Diese bietet rund 171 Millionen Euro für alle Anteile des Berliner Unternehmens. Je Aktie seien dies 7,52 Euro, wie die beiden beteiligten Gesellschaften am Mittwoch in Berlin mitteilten. Das Angebot entspreche einer Prämie von knapp 50 Prozent gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor Bekanntgabe der geplanten Transaktion. Und auch im Vergleich zum höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate sei dies ein Aufschlag von fast einem Drittel. Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG unterstützen die Offerte von Cathay Fortune International Company Limited (CFIC). Sitz des Unternehmens soll in Berlin bleiben. Die Übernahme sei zudem nicht auf Stellenabbau der Belegschaft ausgerichtet.

Die Epigenomics-Aktie nimmt im Mittwochshandel via XETRA kräftig Fahrt auf und verteuert sich aktuell um rund 43 Prozent./zb

