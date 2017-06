EQS-Ad hoc: AEVIS Holding S.A.

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

AEVIS VICTORIA SA - Generalversammlung: alle Anträge angenommen



13.06.2017

Medienmitteilung



Freiburg, 13. Juni 2017



AEVIS VICTORIA SA - Generalversammlung: alle Anträge angenommen

AEVIS VICTORIA hat den an der Generalversammlung anwesenden Aktionären über das Geschäftsjahr 2016 berichtet. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären angenommen. Die Jahresrechnung 2016 wurde genehmigt. Allen Geschäftsleitungsmitgliedern und Verwaltungsratsmitgliedern wurde Entlastung erteilt. Der Verwaltungsrat, bestehend aus Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric George, wurde wieder gewählt. Christian Wenger bleibt Präsident, Raymond Loretan Vizepräsident und Antoine Hubert Delegierter des Verwaltungsrats. Cédric George und Antoine Kohler wurde als Präsident bzw. als Mitglied in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss gewählt. Die Aktionäre stimmten einer Ausschüttung von CHF 0.55 je Aktie zu, welche am 3. Juli 2017 ausbezahlt werden wird. Die Generalversammlung stimmte der Erhögung und Verlängerung des genehmigten Kapitals ebenfalls zu. Der Verwaltungsrat ist damit ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 12. Juni 2019 maximal um den Nominalbetrag von CHF 37.8 Millionen zu erhöhen.



Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).