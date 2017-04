EQS-Ad hoc: Highlight Event and Entertainment AG

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsbericht 2016



28.04.2017 / 18:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2016 Durch den Zukauf von strategischen Beteiligungen im Medienbereich stieg die konsolidierte Bilanzsumme von rund CHF 20,2 Mio. per 31. Dezember 2015 auf rund CHF 45,0 Mio. per 31. Dezember 2016.

Das Konzernergebnis betrug rund CHF -3,0 Mio. (Vorjahr rund CHF -0,7 Mio.). Hierfür waren insbesondere Neuinvestitionen und ausserordentliche Aufwendungen verantwortlich.

Das Eigenkapital wurde im Berichtsjahr 2016 um 30% auf CHF 24,7 Mio.(CHF 19.0 Mio.) erhöht.

Das Bruttoergebnis hat sich um 7,9% auf rund CHF 2,8 Mio. verbessert. Die Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE") hat im operativen Bereich im Berichtsjahr 2016 wiederum ein stabiles Ergebnis erzielt. Die Berechnung des buchhalterisch massgebenden Zeitwertes der Beteiligung an der Constantin Medien AG hat stichtagsbezogen zu einer Wertberichtigung geführt. Die Betriebsaufwendungen wurden durch ausserordentliche Rechtskosten im Zusammenhang mit den umstrittenen Hauptversammlungen der Constantin Medien AG vom 6. Juli 2016 bzw. 9./10. November 2016 und entsprechenden Rechtsfolgen belastet. Dies hat dazu geführt, dass sowohl das Betriebsergebnis als auch das Konzernergebnis negativ ausfallen. Wie bereits am 3. April 2017 bekanntgegeben, hat der Verwaltungsrat eine ausserordentlichen Generalversammlung, stattfindend am 2. Mai 2017, einberufen und dieser eine ordentliche Kapitalerhöhung sowie die Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals bis zum 2. Mai 2019 beantragt. Im Rahmen der beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung soll das Aktienkapital der HLEE von CHF 15'592'500 um bis zu CHF 46'777'500 auf maximal CHF 62'370'000 durch Ausgabe von bis zu 5'197'500 voll zu liberierenden Inhaberaktien der HLEE mit einem Nennwert von je CHF 9 erhöht werden. Der detaillierte Geschäftsbericht 2016 ist unter

http://www.hlee.ch/investor-relations/geschaeftsberichte/ abrufbar. Kontaktinformationen:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln Tel: +41 41 226 05 97 info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

Wichtige Hinweise :



Diese Medienmitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Medienmitteilung beruhen auf Daten, die HLEE zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Aktionärsbriefs vorlagen. Die HLEE übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.

