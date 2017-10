EQS-Ad hoc: Highlight Event and Entertainment AG

Anzeige

Börse in Frankfurt feiertagsbedingt geschlossen -- Citigroup: Der Öl-Engpass kommt -- Unabhängigkeitserklärung Kataloniens rückt näher -- Lufthansa, EVOTEC, Deutsche Post im Fokus

Aufruf zu Generalstreik in Katalonien. Kein Handel in Frankfurt - Tag der deutschen Einheit. Goldman Sachs erwägt angeblich Handelseinheit für digitale Währungen. Warum sich der Eurokurs im US-Handel nur wenig bewegt. General Motors kündigt Elektroauto-Offensive an. Facebook will wegen Russland-Affäre Anzeigen strenger prüfen.