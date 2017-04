EQS-Adhoc: Als Teil einer umfassenderen Kapitalbeschaffung kündigt Leclanché eine Kapitalinvestition von 2.7 Millionen CHF durch Baring Asset Management an

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Als Teil einer umfassenderen Kapitalbeschaffung kündigt Leclanché eine Kapitalinvestition von 2.7 Millionen CHF durch Baring Asset Management an

*Als Teil einer umfassenderen Kapitalbeschaffung kündigt Leclanché eine Kapitalinvestition von 2.7 Millionen CHF durch Baring Asset Management an. *

*YVERDON LES BAINS, Schweiz, 7. April 2017*: Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Energiespeicherbereich kündigte heute die erfolgreiche Kapitalzufuhr von 2.7 Millionen CHF durch Baring Asset Management Limited an.

Das Investment ist Teil einer größeren, im Jahr 2017 geplanten Kapitalbeschaffung, einschließlich einer gezielten privaten Einbringung von 7 Millionen CHF und einer strategischen Allianz mit einem asiatischen Industriepartner, um Wachstumsinitiativen zu fördern.

Die derzeitige Kapitalbeschaffung ergänzt die private Kapitaleinbringung von 11.1 Millionen CHF, die im August 2016 angekündigt wurde und Baring Asset Management Limited sowie andere neue institutionelle Anleger, einschließlich Herald Investment Trust Plc, KBI Global Investors Ltd (früher Kleinwort Benson Investors) und Shamir Capital in die Firma gebracht hat. Die Finanzierung im Sommer beinhaltete auch Investitionen und Darlehenswandlung von existierenden Aktionären: ACE & Cie, Bright Cap SICAV SA, Jade Crest Limited und Recharge A/S.

Leclanché verbessert des weiteren seine Kapitaleffizienz durch vermehrten Zugang zu einer bilanzneutralen Projektfinanzierung. Im Dezember 2016 hat Maple Leaf LP, die Holding für Leclanchés kanadisches Energieversorgungsprojekt, eine Baufinanzierung gesichert, um die ersten beiden Abschnitte für die IESO-Anlage zu bauen und in Betrieb zu nehmen, gesamt 12 MWh (27 MW), was den ersten Teil eines 53 MWh-Projektes für IESO repräsentiert. Dies folgt der Finanzierung des 10 MWh (23 MW) Marengo-Projektes der Firma in Chicago durch SGEM, die im November 2016 angekündigt wurde und für welches Leclanché bereits das Energiespeichersystem geliefert hat.

*Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagt: "Wir sind erfreut, dass Baring Asset Management erneut Wachstumskapital in das Unternehmen investiert hat. Wir haben eine sehr starke Projektpipeline, die sich auf über 450 MWh beläuft und wir übertreffen weiterhin die Branche was das Ergebnis unserer Erträge betrifft. Unsere weitere Finanzierung ist im Zeitplan und wir freuen uns den Markt in Kürze darüber informieren zu können."*

* * * * * *Über Leclanché *

Leclanché SA (SIX: LECN) ist ein Anbieter von vollständig vertikal integrierter Energiespeicherlösungen. Er liefert eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts - und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und für die Hybridisierung von Massen-Transportsystemen wie Busse und Fähren. Gegründet im Jahr 1909, ist Leclanché seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute batteriebetriebene Energiespeichersysteme (BESS) Batteriesysteme in seinem Portfolio, das aus maßgeschneiderten Batteriesystemen mit branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen besteht.

Leclanché ist an der Schweizer Börse gelistet und ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen, das sich ausschließlich auf Energiespeicherung spezialisiert hat.

*Disclaimer * Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. * * * * * *Kontakte*

*Publikation der Ergebnisse* Leclanché SA hat heute den jährlichen Report veröffentlicht, welcher im pdf Format auf der Webseite des UNternehmens zugänglich ist: www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports-publications/annual-r eports [1]

*Analysten und Investoren webcast * Nach dem für Mittwoch, den 3. Mai 2017 terminierten AGM wir ein live audio webcast für Analysten und Investoren am Montag, 8. Mai 2017 um 14:15 CET (13:15 GMT/ 8:15 EST) eingerichtet. Investoren, die während der Konferenz Fragen stellen möchten registrieren sich bitte bei unserem Investor Relations Team über E-Mail: investors@leclanche.com

