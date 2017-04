EQS-Adhoc: Leclanché annonce l'augmentation de son capital de CHF 2.7 millions par Baring Asset Management

Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s): Augmentation du capital Leclanché annonce l'augmentation de son capital de CHF 2.7 millions par Baring Asset Management

2017-04-07 / 18:50 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

*Leclanché annonce l'augmentation de son capital de CHF 2.7 millions par Baring Asset Management*

*YVERDON LES BAINS, Suisse, 7 avril 2017 : *Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des principales entreprises de solutions de stockage d'énergie au monde a annoncéaujourd'hui l'augmentation de son capital de CHF 2.7 millions grâce à l'investissement de Baring Asset Management Limited.

Cet investissement fait partie d'une importante augmentation de capital prévue en 2017, comprenant un placement privé ciblé pour une valeur totale de CHF 7 millions et une alliance stratégique avec un partenaire industriel asiatique pour soutenir les initiatives de croissance.

L'actuel levée de fonds complète le placement privé de CHF 11.1 million d'émissions d'actions annoncé en août 2016, mené par Baring Asset Management Limited et d'autres nouveaux investisseurs institutionnels (Herald Investment Trust Plc, KBI Global Investors Ltd, anciennement Kleinwort Benson Investors et Shamir Capital). Les actionnaires existants : ACE & Cie, Bright Cap SICAV SA, Jade Crest Limited and Recharge A/S ont également participé à cette augmentation de capital de l'été dernier.

Leclanché mise sur l'optimisation du capital qui reste une priorité avec un effort soutenu mis sur l'accès au financement de projets hors bilan. En décembre 2016, Maple Leaf LP, société holding créée pour gérer le projet canadien de réseau de distribution, a obtenu un prêt lui permettant de construire et de réceptionner les deux premiers sites de ce projet (IESO) soit 12 MWh (27 MW) sur les 53 MWh de la totalité du projet. ?? cela vient s'ajouter le financement par SGEM du projet Marengo de 10 MWh (23 MW) annoncé en novembre 2016 et dont les systèmes de stockage d'énergie ont déjà été livrés.

*Anil Srivastava, CEO de Leclanché, commentait : « nous sommes ravis que Baring Asset Management ait à nouveau investi dans le capital de la société. Nous disposons d'un solide portefeuille de projets s'élevant à plus de 450 MWh et continuons d'augmenter nos parts de marché en termes de chiffre d'affaires. Nos futurs financements sont sur la bonne voie et nous sommes impatients d'en informer le marché en temps voulu »*

*?? propos de Leclanché*

Leclanché développe, manufacture et installe des solutions clé en main pour le stockage d'énergie. Son activité couvre les applications domestiques et les petites entreprises, les industries de grande taille, les réseaux électriques, ainsi que pour l'hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus, de trams et de ferry. Fondée en 1909, Leclanché SA est un partenaire fiable de solutions de stockage d'énergie sur batteries. Fort d'une tradition remontant à Georges Leclanché, l'inventeur de la pile sèche, l'entreprise dispose d'un large portefeuille de solutions de stockage d'énergie allant des batteries conçues sur mesure, jusqu'aux dernières technologies lithium-ion à l'échelle industrielles. Depuis 2006, s'est imposé comme le leader européen du développement et la production de cellules lithium-ion. Les solutions de stockage d'énergie clé en main de Leclanché sont optimisées pour de multiples applications, notamment l'intégration des énergies renouvelables, la réduction de la consommation de diesel, les services auxiliaires connectés au réseau d'électricité, l'écrêtage des pics de consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports industriels (routier, ferroviaire et maritime). Les solutions Leclanché se caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée (cellules avec anode en titanate ou en graphite) ainsi que leur grande longévité - la plus longue sur le marché industriel. Grâce à sa technologie brevetée de séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion, Leclanché produit en masse des cellules présentant d'excellentes caractéristiques de sécurité dans le cadre d'un processus de production entièrement automatisé en Allemagne. La capacité de production annuelle de cellules lithium-ion de grand format peut atteindre un million de cellules sur notre site de production entièrement automatisé. Leclanché propose également plusieurs systèmes de stockage spécialisés, notamment des systèmes sur mesure pour applications militaires ou médicales. La société assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires, ainsi que des accessoires d'autres fabricants.

*SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 www.leclanche.com [1]

*Réserves*

Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que : «stratégique», «propose", «introduire", «sera", «planifié", «attendu", «engagement", «attend", «défini", «préparation", «plans", «estime", «vise", «devrait", «potentiel", «attendu", «estimé", «proposition", ou expressions similaires, ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses business units parviennent à un résultat financier donné. * * * * *

*Publication des résultats * Leclanché SA a publié aujourd'hui son rapport annuel qui est disponible en format pdf sur le site web de la société: www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports-publications/annual-r eports [2]

*Analyste et investisseur diffusion audio internet * Après l'Assemblée Générale fixée le mercredi 3 mai 2017, une diffusion audio internet sera accessible pour les analystes et les investisseurs le lundi 8 mai 2017 à 14h15 CET (13h15 GMT/ 8h15 EST). Les analystes et les investisseurs qui souhaitent poser des questions durant la conférence sont invités à s'inscrire auprès de l'équipe relation investisseurs par email : investors@leclanche.com

