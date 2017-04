EQS-Adhoc: Leclanché SA: Leclanché augmente son chiffre d'affaires de 56% pour l'année 2016 et réalise son plan de croissance

Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s): Résultat annuel Leclanché SA: Leclanché augmente son chiffre d'affaires de 56% pour l'année 2016 et réalise son plan de croissance

*Leclanché augmente son chiffre d'affaires de 56% pour l'année 2016 et réalise son plan de croissance*

*- *Les projections annoncées au marché ont été atteintes

- Augmentation du chiffre d'affaires de 56%

- La perte d'EBITDA 2016 en pourcentage du chiffre d'affaires a été réduite de 54% par rapport à 2015. Les CHF 10 millions investissements liés à la croissance explique près de 40% de la perte d'EBITDA

- Le carnet de commandes a augmenté de plus de 100% sur l'année pour atteindre 85 MWh

- Les deux premiers sites de notre plus grand projet de stockage stationnaire d'énergie en Ontario, au Canada (13 MW / 53 MWh), seront opérationnels d'ici à l'été 2017 ; le système de stockage d'énergie pour le projet Marengo (à Chicago), a été livré (23 MW / 10 MWh). Ces projets sont parmi les plus grands projets de stockage d'énergie de ce type au monde

- Signature d'un contrat d'exclusivité avec un leader européen en électricité pour construire un projet de 20MW/ 33MWh dans le nord de l'Allemagne

- Projet de construction d'un ferry électrique au Danemark : Le plus grand ferry électrique du monde sera opérationnel à l'automne 2017

- Levée de fonds planifiée en 2017 incluant une alliance stratégique avec des partenaires industriels asiatiques afin de soutenir notre croissance. Un placement d'actions est en cours pouvant atteindre jusqu'à CHF 7 millions.

- Rapport annuel 2016 publié aujourd'hui

*YVERDON LES BAINS, Suisse, 4 avril 2017 :* Leclanché SA (SIX : LECN), l'une des principales entreprises de solutions de stockage d'énergie au monde a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2016. Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2016 était de CHF 28.5 millions, en hausse de 56% par rapport à 2015 ; la perte d'EBITDA pour l'année s'élève à CHF (27.5) millions contre une perte de CHF (26.0) million en 2015. En excluant les transactions exceptionnelles et non récurrentes, la perte est de CHF (18.6) million, soit une amélioration de 54% en pourcentage des ventes par rapport à 2015.

Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que la société a atteint ses prévisions financières pour l'année 2016. Nous avons continué à augmenter considérablement notre chiffre d'affaires et à diminuer notre perte d'EBITDA, dont 40% s'explique par CHF 10 millions d'investissement destinés à soutenir notre croissance. La société a augmenté son carnet de commandes de plus de 100% au cours de l'année pour atteindre 85 MWh et nous avons un ensemble de projets signés ou en phase de négociation pour plus de 450 MWh. »

« 2016 a été encore une année importante pour Leclanché. Nous avons continué d'augmenter nos parts de marché, de créer grâce à nos solutions innovantes et durables sur nos trois marchés clés : stockage d'énergie et micro-réseaux, transport électrique et batteries commerciales et industrielles. Nos principaux contrats comptent parmi les projets de stockage d'énergie les plus importants et les plus innovants au monde (Europe, Amérique du Nord ou Danemark pour le plus grand ferry entièrement électrique du monde) ».

Leclanché a travaillé avec ses conseillers financiers afin de finaliser une deuxième phase de levée de capitaux auprès de ses actionnaires existants et de nouveaux actionnaires et prévoit une augmentation de capital de l'ordre de CHF 7 millions. Cette levée de fonds fait suite à l'augmentation de capital de CHF 11.1 million d'août 2016.

*Hubert Angleys, Directeur Financier de Leclanché, a déclaré : « Alors que la société a réalisé une croissance de chiffre d'affaires identique au marché, je suis convaincu que cette performance positive n'est que la première étape vers le zéro EBITDA, que nous prévoyons toujours d'atteindre en 2018 si nous facturons au moins 100 MWh. »*

La société est en discussion avec plusieurs entreprises en Chine afin de développer des partenariats stratégiques incluant l'octroi de licences technologiques, la fabrication à coûts réduits et l'accès au marché intérieur chinois, en particulier le marché du transport électrique (estimé à plus de $100 milliards).

M. Angleys a ajouté : « Nous travaillons en parallèle à la fois sur un accord de partenariat avec un groupe industriel chinois pour ce marché stratégique et sur la mise en place d'une dette d'un montant significatif pour financer le fonds de roulement de l'entreprise et le déploiement de nos projets au Canada, en Allemagne et aux ??tats-Unis. Je reste persuadé que Leclanché va réussir à financer son plan de croissance d'ici la fin du deuxième trimestre 2017 ».

Les étapes clés franchies en 2016 :

- Les deux premiers sites du plus système de stockage d'énergie électrique en Ontario, au Canada, seront opérationnels d'ici à l'été 2017. Cette installation de 13 MW / 53 MWh est construite pour le client IESO (Independent Eletricity System Operator). En décembre 2016, Maple Leaf LP, la société holding créée pour ce projet, a obtenu un prêt pour la construction et le commissionnement de ces deux premiers sites.

- Partenariat avec SGEM pour un investissement dans un projet de stockage d'énergie électrique de 23MWH (Marengo-Chicago). Ce projet est l'un des plus grands projets de ce type au monde. Leclanché est le principal fournisseur de batteries, et est également le fournisseur clé en matière d'ingénierie et de construction. Ce système de stockage a déjà été livré. Leclanché/SGEM a identifié plusieurs autres projets de ce type au niveau mondial.

- La société a signé un contrat d'exclusivité avec un important distributeur européen d'électricité pour construire une installation de 20 MW/ 33 MWh dans le nord de l'Allemagne. Ce projet fournira l'énergie et des données indispensables à l'exploitation d'une station de stockage d'énergie couplée à une ferme éolienne.

- Le ferry ??rø au Danemark, commandé à Leclanché en 2015, sera pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année 2017. Ce sera le plus grand ferry électrique au monde, offrant des économies d'énergie allant jusqu'à 50% et une réduction considérable des émissions carbonées.

De plus, en mars 2017, la cellule LTO de Leclanché a été certifiée par les autorité chinoises compétentes. Cette certification valide la conformité de cette cellule avec les dernières normes de sécurité en Chine, une condition préalable et nécessaire à la fourniture de solutions de batterie pour alimenter des véhicules électriques en Chine.

Selon les prévisions de Navigant Research, le marché du lithium-ion pour les segments consacrés aux applications stationnaires et mobiles de dimensions industrielles et sur lesquels Leclanché propose ses solutions, va croitre de 37% par an pour atteindre 75,5 GWh en 2020. Ces marchés incluent le stockage d'énergie pour les habitats résidentiels, les bâtiments commerciaux et industriels, les micro-réseaux, les centrales électriques, les bus, les ferrys et les véhicules de manutention. Selon la même étude, le marché des systèmes de stockage d'énergie est amené à croitre de 48%, soit un volume de 4,2 GWh par an, celui du marché du stockage d'énergie mobile de 37%, soit un volume de 6 GWh. On prévoit une croissance de 48% pour les systèmes de stockage de batteries spéciaux pour les marchés commerciaux et industriels, soit un volume annuel de 11,3 GWh.

Ces objectifs de croissance sont soumis à un certain nombre de facteurs, comme la capacité d'approvisionnement et l'accès rapide au capital. La société considère toujours comme une priorité la performance de son capital et la limitation de la dilution de ses actionnaires dans le cadre du financement de sa croissance.

*?? propos de Leclanché*

Leclanché développe, manufacture et installe des solutions clé en main pour le stockage d'énergie. Son activité couvre les applications domestiques et les petites entreprises, les industries de grande taille, les réseaux électriques, ainsi que pour l'hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus, de trams et de ferry. Fondée en 1909, Leclanché SA est un partenaire fiable de solutions de stockage d'énergie sur batteries. Fort d'une tradition remontant à Georges Leclanché, l'inventeur de la pile sèche,

l'entreprise dispose d'un large portefeuille de solutions de stockage d'énergie allant des batteries conçues sur mesure, jusqu'aux dernières technologies lithium-ion à l'échelle industrielles. Depuis 2006, s'est imposé comme le leader européen du développement et la production de cellules lithium-ion. Les solutions de stockage d'énergie clé en main de Leclanché sont optimisées pour de multiples applications, notamment l'intégration des énergies renouvelables, la réduction de la consommation de diesel, les services auxiliaires connectés au réseau d'électricité, l'écrêtage des pics de consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports industriels (routier, ferroviaire et maritime). Les solutions Leclanché se caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée (cellules avec anode en titanate ou en graphite) ainsi que leur grande longévité - la plus longue sur le marché industriel. Grâce à sa technologie brevetée de séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion, Leclanché produit en masse des cellules présentant d'excellentes caractéristiques de sécurité dans le cadre d'un processus de production entièrement automatisé en Allemagne. La capacité de production annuelle de cellules lithium-ion de grand format peut atteindre un million de cellules sur notre site de production entièrement automatisé. Leclanché propose également plusieurs systèmes de stockage spécialisés, notamment des systèmes sur mesure pour applications militaires ou médicales. La société assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires, ainsi que des accessoires d'autres fabricants.

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 www.leclanche.com

*Réserves*

Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que : «stratégique», «propose", «introduire", «sera", «planifié", «attendu", «engagement", «attend", «défini", «préparation", «plans", «estime", «vise", «devrait", «potentiel", «attendu", «estimé", «proposition", ou expressions similaires, ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses business units parviennent à un résultat financier donné. * * * * *

*Publication des résultats * Leclanché SA a publié aujourd'hui son rapport annuel qui est disponible en format pdf sur le site web de la société: www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports-publications/annual-r eports [2]

*Analyste et investisseur diffusion audio internet * Après l'Assemblée Générale fixée le mercredi 3 mai 2017, une diffusion audio internet sera accessible pour les analystes et les investisseurs le lundi 8 mai 2017 à 14h15 CET (13h15 GMT/ 8h15 EST). Les analystes et les investisseurs qui souhaitent poser des questions durant la conférence sont invités à s'inscrire auprès de l'équipe relation investisseurs par email : investors@leclanche.com

