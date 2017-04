EQS-Adhoc: Leclanché SA: Leclanché steigert Umsatz um insgesamt 56% in 2016 und erreicht Meilensteine im Wachstumsplan

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

*Leclanché steigert Umsatz um insgesamt 56% in 2016 und erreicht Meilensteine im Wachstumsplan*

*- *Markt Guidance erreicht

- Umsatz gesteigert um 56%

- 2016 wiederkehrender EBITDA Verlust prozentual zum Nettoumsatz reduziert um 54% verglichen mit 2015. Wachstumsinvestition von CHF 10 Millionen macht nahezu 40% des EBITDA Verlustes aus

- Auftragsbestand über die Jahre gesteigert um mehr als 100%, um 85 MWh zu erreichen

- Die ersten beiden Standorte des größten stationären Energiespeichersystems in Ontario, Canada (13 MW / 53 MWh) sollen voraussichtlich im Sommer 2017 betriebsbereit sein und das Batteriespeichersystem für das Marengo Projekt, Chicago wurde geliefert (23 MW / 10 MWh). Dies sind zwei der weltweit größten Energiespeicherprojekte ihrer Art

- Exklusive Vereinbarung mit einem führenden europäischen Energieversorger, um ein 20MW/ 33MWh Projekt in Norddeutschland zu bauen

- Elektrisches Fährenprojekt in Dänemark, die größte elektrische Fähre der Welt, soll voraussichtlich im Herbst 2017 in Betrieb gehen

- Wesentliche Kapitalerhöhung in 2017 geplant, die eine strategische Partnerschaft mit asiatischen Industriepartnern beinhaltet um Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Auf dem Weg zu einem privaten Placement von bis zu CHF 7 Millionen neuen Kapitals.

- Jahresreport 2016 heute veröffentlicht

*YVERDON LES BAINS, Schweiz, 4 April 2017:* Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Energiespeicherlösungen anbietendes Unternehmen hat heute seine jährlichen finanziellen Ergebnisse für das am 31.12.2016 endende Jahr veröffentlicht. Konzernumsätze für das Steuerjahr 2016 waren CHF 28,5 Millionen, Jahr für Jahr gestiegen um 56% liegt der EBITDA Verlust für das Jahr bei CHF 27,5 Millionen verglichen mit dem Verlust von CHF 26,0 Millionen im Jahr 2015. Nimmt man alle Ausnahmen, einmaligen und nicht wiederkehrenden Dinge aus beträgt der Verlust CHF 18,6 Millionen, was eine prozentuale Verbesserung des Nettoumsatzes um 54% im Vergleich zu 2015 aufweist.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Wir freuen uns sehr zu berichten, dass das Unternehmen seine finanziellen Ziele für das finanzielle Jahr 2016 erreicht hat. Wir haben weiterhin daran gearbeitet, unsere Umsätze wesentlich zu steigern und unseren EBITDA Verlust zu reduzieren. 40% dessen ergibt sich aus einer Wachstumsinvestition von 10 Millionen Schweizer Franken. Das Unternehmen hat seine Auftragsbücher um über 100% in diesem Jahr gefüllt, um 85 MWh zu erreichen und wir haben eine Pipeline von zugesagten und erwarteten Projekten von über 450 MWh."

"2016 war ein weiteres starkes Jahr für Leclanché. Wir haben weiterhin neue Wege beschritten mit unseren innovativen und nachhaltigen Lösungen über alle drei unserer Kernmärkte: Großkraftwerke und Inselnetze; eTransport, sowie kommerzielle und industrielle Batteriesysteme. Herausragende Verträge beinhalteten einige der weltweit größten und fortschrittlichsten großen Energiespeicherprojekte, die wir jetzt in Nordamerika und Europa errichten, sowie die Entwicklung der weltweit größten voll elektrischen Fähre in Dänemark."

*Hubert Angleys, CFO von Leclanché bemerkte: "Da die Firma ein marktkonformes Einkommenswachstum gebracht hat, bin ich zuversichtlich, dass diese positive Errungenschaft die erste Etappe unserer Reise zum EBITDA Breakeven ist, welchen wir in 2018 noch erreichen wollen mit über 100 MWh an Einkünften."*

Die Firma ist in fortgeschrittenen Verhandlungen mit verschiedenen Organisationen in China, im Blick auf die Entwicklung strategischer Partnerschaften, Technologie-Lizensierung, kostengünstiger Produktion und Zugang zum chinesischen Binnenmarkt, speziell dem über $100 Milliarden schweren E-Mobility-Markt.

Angleys fügte hinzu: "Für diesen wichtigen strategischen Markt haben wir parallel daran gearbeitet eine Partnerschaftsvereinbarung mit einer chinesischen Industrie-Gruppe zu festigen und wir haben daran gearbeitet, Vereinbarungen über die Finanzierung eines beträchtlichen Betrages für den Bedarf an Betriebskapital für unsere Projekte in Kanada, Deutschland und den USA zu sichern. Ich bleibe zuversichtlich, dass Leclanché seinen Business Plan bis zum Quartal 2 2017 erfolgreich finanziert."

Entscheidende Meilensteine in 2016 beinhalteten:

- Die ersten beiden Abschnitte des weltgrößten stationären Energiespeichersystems in Ontario, Kanada sind im Zeitplan um im Sommer 2017 betriebsbereit zu sein. Die 13 MW / 53 MWh Installation ist für den Independent Electricity System Operator (IESO). Im Dezember 2016 hat Maple Leaf LP, die Holding für das Projekt, eine Baufinanzierung gesichert um diese ersten beiden Abschnitte zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

- Partnerschaft mit Swiss Green Electricity Management Group (SGEM) für Investitionen in große Energiespeicherprojekte, beginnend mit der 23 MW / 10 MWh Marengo Energy Storage Plant (Chicago), eines der größten Projekte seiner Art in der Welt. Leclanché ist Generalunternehmer und Lieferant des schlüsselfertigen Energiespeichersystems. Das Batterie-Energiespeicher-System wurde bereits geliefert. Leclanché/SGEM hat weltweit eine Pipeline von weiteren Großspeicher-projekten identifiziert.

- Das Unternehmen unterzeichnete eine exklusive Vereinbarung mit einem führenden europäischen Energieversorger, um ein 20 MW / 33 MWh Projekt in Norddeutschland zu bauen. Die Zusammenstellung des Projektes mit einem Windpark wird wesentliche Betriebsdaten zur Effektivität von Energiespeichern mit angeschlossenen Windfarmen bringen.

- Die _??rø_ -Fähre in Dänemark, für die Leclanché 2015 den Vertragszuschlag bekam, wird bis Herbst 2017 voll betriebsfähig sein. Es wird die größte Elektrofähre der Welt sein, sie bringt bis zu 50 % Energieeinsparung und eine wesentliche Reduzierung der Emissionen.

Zusätzlich erhielt Leclanché im März 2017 Zertifizierungen die beinhalten, dass die LTO Zellen China's aktuelle Standards erfüllen. Eine Vorbedingung um Batterielösungen für elektrische Fahrzeuge in China anbieten zu können.

Navigant Research prognostiziert, dass der Lithium-Ionen Markt für die Bereiche, für die Leclanché Lösungen anbietet, jährlich um 37% auf 75,5 GWh in 2020 wachsen wird. Diese Märkte beinhalten Heimspeicheranlagen, Kommerzielle und Industrielle Gebäude, Inselnetze, Großkraftwerke, Busse, Fähren und lastenbefördernde Fahrzeuge. Nach dieser Studie wachsen stationäre Speichersysteme voraussichtlich um 48% pro Jahr auf 4,2 GWh, während mobile Speichersysteme um 37% auf 6 GWh anwachsen sollen. Spezielle Batteriesysteme für den kommerziellen und industriellen Markt wachsen voraussichtlich um 48% jährlich auf 11,3 GWh.

Wachstumsziele hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Kapazität der Lieferkette und dem fortwährenden Zugang zu Kapital. Das Unternehmen legt ihren Fokus weiterhin auf Kapitalrentabilität und auf die Begrenzung der Verwässerung der Anteile unserer Aktionäre durch die Wachstumsfinanzierung.

*Über Leclanché *

Leclanché SA (SIX: LECN) ist ein Anbieter von vollständig vertikal integrierter Energiespeicherlösungen. Er liefert eine breite Palette an schlüsselfertigen Speicherprodukten für Haushalts - und Büroanwendungen, Grossindustrieanlagen, Stromnetze und für die Hybridisierung von Massen-Transportsystemen wie Busse und Fähren. Gegründet im Jahr 1909, ist Leclanché seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzelle, führt Leclanché heute batteriebetriebene Energiespeichersysteme (BESS) Batteriesysteme in seinem Portfolio, das aus maßgeschneiderten Batteriesystemen mit branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen besteht.

Leclanché ist an der Schweizer Börse gelistet und ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen, das sich ausschließlich auf Energiespeicherung spezialisiert hat. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

*Disclaimer *

Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt" , "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können oder aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zu künftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwartenden abweichen lassen können. Es kann nicht garantiert werden, dass Leclanchés Produkte ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Leclanché oder eine der Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. * * * * * *Kontakte*

*Publikation der Ergebnisse* Leclanché SA hat heute den jährlichen Report veröffentlicht, welcher im pdf Format auf der Webseite des UNternehmens zugänglich ist: www.leclanche.com/investor-relations/financial-reports-publications/annual-r eports [1]

