EQS-Adhoc: Mobimo Holding AG: Changement d'organisation au sein de Mobimo

*Changement d'organisation au sein de Mobimo*

Lucerne, le 6 septembre 2017 - Le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG nomme Vinzenz Manser et Marco Tondel pour siéger au sein de la Direction générale à compter du 1er janvier 2018. Vinzenz Manser sera dès lors responsable du département Gestion de projets et Marco Tondel prendra la tête des activités de développement de la société. L'actuel responsable du département Développement, Andreas Hämmerli, quittera la Direction générale au 1er janvier 2018.

Mobimo ajuste son organisation au 1er janvier 2018. L'ensemble des activités de développement, tant pour le portefeuille propre que pour des tiers, sera dès lors regroupé au sein du nouveau département Développement, sous la direction de Marco Tondel (né en 1974). Architecte diplômé EPF, Marco Tondel est entré au service de Mobimo au 1er janvier 2012. Il était jusqu'à présent responsable du département Développement pour tiers.

Les développements pour le portefeuille propre ont constamment gagné en importance ces dernières années et les projets de développement sont devenus dans l'ensemble plus complexes. Le Quartier Aeschbach à Aarau, le Mattenhof à Kriens ou le site zurichois Labitzke sont, par exemple, de grands projets en cours de construction pour le portefeuille propre. En tant que tels, ils dépendent du département Gestion de projets, dirigé depuis 2008 par l'architecte diplômé ETS Vinzenz Manser (né en 1967). En nommant le responsable du département Gestion de projets pour siéger au sein de la Direction générale à compter de début 2018, Mobimo témoigne de l'importance de ce département pour la réalisation des projets dans le respect des coûts et des délais ainsi que pour la gestion de la qualité et la livraison irréprochable aux locataires ou aux acheteurs.

«Nous sommes heureux d'accueillir Marco Tondel et Vinzenz Manser au sein de la Direction générale. Il s'agit de deux dirigeants de longue date hautement qualifiés. Avec cette nouvelle organisation, Mobimo pourra optimiser encore davantage son efficacité et exploiter pleinement les synergies» se réjouit Christoph Caviezel, CEO de Mobimo.

A compter du 1er janvier 2018, la Direction générale de Mobimo Holding AG sera composée de six personnes: Christoph Caviezel (CEO), Thomas Stauber (responsable département Immobilier, adjoint au CEO), Manuel Itten (CFO), Marc Pointet (responsable Mobimo Suisse romande), Vinzenz Manser (responsable département Gestion de projets) et Marco Tondel (responsable département Développement).

Andreas Hämmerli quittera pour sa part la Direction générale de Mobimo début 2018. A la tête du département Développement depuis octobre 2008, il a été responsable du développement et de la réalisation des projets ainsi que de la vente de propriétés par étage. Christoph Caviezel: «Nous remercions Andreas Hämmerli pour son grand engagement et son travail très fructueux au sein de Mobimo. Il a contribué de manière déterminante à l'excellente réputation que la société a pu se forger dans le domaine du développement de sites et c'est notamment grâce à ses efforts que Mobimo dispose aujourd'hui d'un portefeuille de projets de développement bien rempli. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à compter sur sa solide expérience et son savoir-faire en tant que conseiller pour certains projets.»

*Pour toute question, merci de vous adresser à: * Mobimo Holding AG Dr. Christoph Caviezel, CEO +41 44 397 11 86 christoph.caviezel@mobimo.ch www.mobimo.ch [1]

*Le Groupe Mobimo:* Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 2,7 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à environ CHF 0,8 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

