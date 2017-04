EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Verbesserte operative Resultate in allen Destinationen. Gesamtresultate durch Währungsverluste bei der ägyptisc...

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis Orascom Development Holding AG: Verbesserte operative Resultate in allen Destinationen. Gesamtresultate durch Währungsverluste bei der ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels & Development (OHD) infolge der Wechselkursfreigabe des ägyptischen Pfunds durch die Zentralbank Ägyptens beeinträchtigt.

· *Umsatz von CHF 237.4 Millionen im Vergleich zu CHF 306.1 Millionen im Geschäftsjahr 2015 *

· *Stark verbesserte Ergebnisse in den Hotels im Oman und den VAE *

· *101% Zunahme der Netto-Immobilienverkäufe auf CHF 115.2 Millionen gegenüber CHF 57.3 Millionen im Geschäftsjahr 2015*

· *Nicht-geldwirksamer Verlust in Höhe von CHF 146.1 Millionen belastet die Erfolgsrechnung, ausgelöst durch die Wechselkursfreigabe des ägyptischen Pfunds durch die Zentralbank Ägyptens *

Altdorf, 11. April 2017 - Orascom Development Holding (ODH) war im Geschäftsjahr 2016 durch verschiedene Perioden erhöhter Volatilität und Turbulenzen herausgefordert. Zudem wurden die Resultate durch die politischen und wirtschaftlichen Folgen der Wechselkursfreigabe durch die ägyptische Zentralbank beeinträchtigt. Gleichwohl gelang es der Gruppe, die operative Leistung in allen Destinationen, allen voran im Oman und in Montenegro, zu verbessern. In Übereinstimmung mit der strategischen Entscheidung, bei Landverkäufen künftig selektiv zu sein, wurden 2016 keine Landverkäufe getätigt. Der Gesamtumsatz erreichte CHF 237.4 Millionen im Vergleich zu CHF 306.1 Millionen im Vorjahr, welches aber Landverkäufe in Höhe von CHF 65.2 Millionen beinhaltete.

Die Entscheidung der ägyptischen Zentralbank vom November 2016, den Kurs des ägyptischen Pfunds frei zu geben und so die Wirtschaft zu stabilisieren, hatte einen signifikanten Einfluss auf viele in Ägypten aktive Unternehmen inklusive der Gruppe. Die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem ägyptischen Pfund um 102.7% führte zu einer substanziellen Neubewertung der in US-Dollar gehaltenen Verbindlichkeiten bei der ägyptischen Tochtergesellschaft. Als Folge wurde die Erfolgsrechnung der Gruppe durch einen negativen nicht-geldwirksamen Währungsverlust in Höhe von CHF 113.2 Millionen beeinträchtigt. Demgegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten der ägyptischen Tochtergesellschaft in der Bilanz der Gruppe um 24% von CHF 414.7 Millionen auf CHF 315.2 Millionen. Die Einnahmen der Gruppe in den Hotels und Immobilien erfolgen vorwiegend in Fremdwährungen, weshalb ODH Fremdkapital in US-Dollar aufnimmt, um so von tieferen Zinsen zu profitieren. Zudem wurden die Gruppenresultate durch Wertberichtigungen in Höhe von CHF 32.9 Millionen belastet. Der Bruttogewinn lag bei CHF 11.3 Millionen und der den Aktionären der Gruppe zurechenbare Nettoverlust im Geschäftsjahr 2016 betrug CHF 196.4 Millionen im Vergleich zu einem Nettoverlust von CHF 19.1 Millionen vor einem Jahr.

Positiv ist, dass sich der adjustierte EBITDA auf CHF 19.6 Millionen erhöhte. Werden die Resultate der Vergleichsperiode um die Landverkäufe normalisiert, hätte 2015 nur ein adjustierter EBITDA von CHF 15.6 Millionen resultiert.

*Neue Destinationen-basierte Struktur*

Im ersten Halbjahr 2016 wurden wichtige Positionen innerhalb der Gruppe geändert und auf der Stufe der Geschäftsleitung und des höheren Managements mit neuen Mitgliedern besetzt. Nach einer strategischen Analyse entschied das Unternehmen, die mittel- bis langfristige Strategie in drei Bereichen zu verfeinern: 1) Einführung von optimierten Geschäftsprozessen, 2) Stärkung der Bilanz von ODH sowie 3) Re-positionierung und Weiterentwicklung der Marke.

ODH begann damit, die aktuelle Segment-basierte Struktur hin zu einer Destinationen-basierten Struktur umzugestalten. Jede Destination soll inskünftig eigenständig und von einem designierten CEO oder General Manager geführt werden. Damit wird den Destinationen mehr Verantwortung übertragen mit dem Ziel, die operative Effizienz zu steigern und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Das Modell wurde in Fayoum und Taba bereits eingeführt.

ODH wird sich weiterhin auf die Vermögenswerte des Kerngeschäfts abstützen, nämlich den Grundbesitz und seinen Wert, welcher durch folgende Massnahmen beeinflusst wird: eigene Entwicklungen, Mitentwicklung von Projekten, die den Wert einer Destination erhöhen, sowie die Ausarbeitung und Veröffentlichung einer unabhängigen Bewertung des noch nicht entwickelten Landanteils durch einen externen Schätzer.

Die Gruppe wird einige der nicht zu den Kernaktivitäten gehörenden Anlagen veräussern und die Einnahmen zum weiteren Abbau der Verbindlichkeiten einsetzen. Gleichzeitig evaluiert ODH die Neubewertung der reifen Vermögenswerte, welche bisher zu Anschaffungskosten bilanziert wurden und damit den höheren Marktwert nicht wiederspiegeln.

*Hotels in Golfstaaten nehmen an Beliebtheit zu und El Gouna bleibt die beste Destination im Markt *

Die Hotels im Oman und in den VAE entwickelten sich sehr gut und im Berichtsjahr resultierte eine Steigerung des Bruttogewinns um 57.5% von CHF 12.7 Millionen auf CHF 20.0 Millionen. Der Anteil am Segmentumsatz nahm weiter zu und erreichte CHF 59.3 Millionen bei einem Segmenttotal von CHF 120.2 Millionen. Die Nachfrage nach den Hotels der Gruppe in Salalah, Oman wurde auch an der kürzlich durchgeführten ITB Konferenz in Berlin bestätigt. 84 neue Zimmer im Al Fanar Hotel kamen im Dezember 2016 hinzu, womit das Total auf 302 Zimmer anstieg. In der Destination Salalah, welche seit kurzem unter dem Label "Hawana Salalah" vermarktet werden, verzeichneten die Hotels einen Anstieg der Belegungsrate um 28% von 54% auf 69% sowie eine Zunahme des Bruttogewinns um 166.7%. In den VAE ging die positive Entwicklung im The Cove Rotana weiter, veranschaulicht durch die Zunahme der Belegungsrate auf 78% im Berichtsjahr im Vergleich zu 70% in 2015.

Der erhebliche Rückgang der Tourismusaktivitäten in Ägypten hatte erneut einen Einfluss auf die Resultate des Hotelsegments. Die Touristenankünfte gingen in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 41.9% zurück. Dennoch gelang es El Gouna aufgrund seiner guten Positionierung und den etablierten Beziehungen zu führenden europäischen Reiseveranstaltern, der weiterhin beste Akteur im Markt zu bleiben, wie ein um 15.4% gestiegener Bruttogewinn untermauert.

In Taba Heights, Ägypten, nahm die Nachfrage trotz der andauernden und ausgeweiteten Reisebeschränkungen in den Sinai zu, weil eine Marketingkampagne in Jordanien und auf lokalen ägyptischen Märkten Früchte trug. Im Januar 2017 wurden 100 der 215 verfügbaren Zimmer im El Wekala Golf Resorts wieder eröffnet. Aktuell sind 818 der 2,365 Zimmer in Taba Heights in Betrieb im Vergleich zu nur 442 Zimmern in 2015. Zudem dürften in den kommenden Monaten weitere Zimmer wieder eröffnet werden.

Ein Leasingvertrag mit dreijähriger Laufzeit für drei der Gruppenhotels in Makadi in Höhe von EUR 3.3 Millionen wurde mit der FTI Group abgeschlossen. In Fayoum wurde das Byoum Lakeside Hotel im September 2016 mit 50 Zimmern eröffnet und es resultierte eine Belegung von 43% für das Jahr 2016.

Insgesamt reduzierte sich der Umsatz im Hotelsegment um nur 3.2% auf CHF 120.2 Millionen in 2016 im Vergleich zu CHF 124.2 Millionen im Vorjahr. Der adjustierte EBITDA erhöhte sich um 12.2% von CHF 18.1 Millionen im Vorjahr auf CHF 20.3 Millionen im Berichtsjahr.

*Netto-Immobilienverkäufe steigen um 101% auf CHF 115.2 Millionen dank Zunahmen in El Gouna, Sifah und Lustica Bay*

Die Immobilien-Verkaufsziele wurden im Berichtsjahr übertroffen, indem die Nettoverkäufe von CHF 57.3 Millionen im Vorjahr auf CHF 115.2 Millionen im Berichtsjahr anstiegen. El Gouna blieb der wichtigste Absatzmarkt der Gruppe mit CHF 80.6 Millionen Nettoverkäufen in 2016 gegenüber CHF 61.1 Millionen im Vorjahr. Das gute Resultat ist primär auf gezielte Verkaufs- und Marketingaktivitäten zurückzuführen.

In Jebel Sifah im Oman wurde das neue Immobilienprojekt "Golf Lake Residence" im November 2016 mit einem Totalvolumen von CHF 19.3 Millionen lanciert. Es umfasst 118 Wohnungen mit Blick auf den Golfplatz. ODH gelang es, bis Februar 2017 mehr als 80% der Einheiten zu verkaufen. Der Nettoumsatz im Oman erreichte im Geschäftsjahr 2016 CHF 16.2 Millionen.

Das Interesse am Projekt in Lustica Bay, Montenegro, ist weiterhin gut. Die Nettoverkäufe erreichten CHF 17.3 Millionen in 2016 im Vergleich zu CHF 9.1 Millionen im Vorjahr. Die Gruppe kam im Bau der neuen Gebäude mit 88 Wohnungen, die in der ersten Hälfte 2017 fertiggestellt sein dürften, gut voran. Zudem wurde die Grundstruktur des Hafens fertiggestellt.

Insgesamt wurde im Segment Immobilien ein Umsatz von 65.4 Millionen in 2016 im Vergleich zu CHF 66.4 Millionen im Vorjahr erzielt. Das Total der latenten Einnahmen aus Immobilienverkäufen, welche bis 2019 umsatzwirksam werden, erreichte CHF 133.3 Millionen im Berichtsjahr im Vergleich zu CHF 143.0 Millionen in 2015.

*Ausblick Geschäftsjahr 2017*

*Immobilien*

ODH baut in El Gouna auf die gute Basis und das aktuelle Momentum auf und plant neue Phasen in Tawila und Fanadir Bay mit einem Volumen von USD 40.0 Millionen zu lancieren. In Fayoum werden im zweiten Quartal 2017 neue (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

Produkte mit einem Volumen von CHF 3.4 Millionen lanciert. Zwei Neulancierungen sind in Sifah und Salalah Beach im Oman geplant und der Bau des Wasserparks in Salalah schreitet voran.

*Hotels*

In El Gouna sind Renovationsarbeiten in verschiedenen Hotels vorgesehen, um die Positionierung der Destination weiter aufzuwerten. Aufgrund der in letzter Zeit gestiegenen Nachfrage wird in Taba Heights die Wiedereröffnung weiterer Zimmer erwogen. In Montenegro dürfte der Bau des 5-Sterne-Hotels Chedi in Lustica Bay im ersten Halbjahr 2017 beginnen mit dem Ziel, das Hotel im Juli 2018 zu eröffnen. In den VAE wird The Cove Rotana um weitere 145 Zimmer erweitert, welche noch 2017 auf den Markt kommen werden.

*Gruppe*

Die Gruppe wird mit der Implementierung der Destinationen-basierten Struktur fortfahren und weitere Effizienzgewinne anstreben.

*Über Orascom Development Holding AG * Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi, Fayoum und Harram City), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primärkotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der EGX Egyptian Exchange.

*Kontakt für Investoren: * *Sara El Gawahergy * *Head of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61* *Tel: +41 418 74 17 11* *Email: *ir@orascomdh.com

*Kontakt für Medien:* *Philippe Blangey* *Partner* *Dynamics Group AG* *Tel: +41 432 68 32 35* *Email: prb@dynamicsgroup.ch*

*Disclaimer & Cautionary Statement*

