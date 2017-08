EQS-Adhoc: Résultat remarquable pour le premier -2

EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s): Résultat semestriel Résultat remarquable pour le premier semestre 2017 et mesures concernant le capital visant à renforcer la croissance

Zurich, le 24 août 2017

*Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power*

*Résultat remarquable pour le premier semestre 2017 et mesures concernant le capital visant à renforcer la croissance*

*- Augmentation du chiffre d'affaires de 21%, qui s'élève désormais à CHF 4.83 mio.*

*- Multiplication par trois du bénéfice net, qui passe ainsi à CHF 0.86 mio.*

*- Augmentation de capital de l'ordre de CHF 5 mio. projetée*

*- ??mission d'un nouvel emprunt obligataire au 1er décembre 2017*

Les recettes totales du groupe Edisun Power ont augmenté de 21% par rapport au premier semestre de l'année précédente, passant ainsi à CHF 4.833 mio. (1er semestre 2016: CHF 3.991 mio.). Cette forte croissance est principalement due à l'installation «Condado» de 2.3 MW (+11%), rachetée en Espagne fin 2016, et au climat très ensoleillé (+11%).

Les frais généraux ont pu en revanche être maintenus à un faible niveau. Malgré une performance plus élevée, les coûts d'exploitation sont également restés bas, étant donné que les installations ont produit de l'énergie sans dysfonctionnements particuliers. Au total, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est passé à CHF 3.548 mio., soit une augmentation de 27% (1er semestre 2016: CHF 2.794 mio.). Le bénéfice d'exploitation (EBIT) s'élève à CHF 1.929 mio. (1er semestre 2016: CHF 1.289 mio.), ce qui correspond à une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente.

Grâce au nouveau refinancement d'emprunts obligataires à des taux d'intérêt intéressants à la fin de l'année 2016, les coûts de financement ont pu rester quasiment stables avec CHF 1.047 mio. (1er semestre 2016: CHF 1.011 mio.), malgré des dettes plus élevées imputables aux acquisitions.

Au total, le résultat net a plus que triplé, atteignant CHF 0.859 mio. (1er semestre 2016: CHF 0.271 mio.). Ce bon résultat, ainsi que le taux de change de l'euro légèrement plus élevé au 30.06.2017, ont entraîné une hausse du capital propre consolidé de 17% ou de CHF 1.619 mio. par rapport à fin 2016, lequel passe ainsi à CHF 11.047 mio. (31.12.2016: CHF 9.428 mio.).

Les chiffres semestriels d'Edisun Power pour 2017 peuvent être consultés sur le site web du groupe à l'adresse suivante: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports

Dans la région de Valence, la construction du parc photovoltaïque Requena de 12 MW, dont Edisun Power a racheté les droits en février 2017, a pris du retard. L'installation devrait être rattachée au réseau d'électricité à la fin de l'année.

Lors de la réunion du 24 août 2017, le conseil d'administration a opté pour des modifications de capital afin de renforcer la situation opérationnelle et stratégique du groupe:

*Augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé* Compte tenu de la décision prise le 12 mai 2017 par l'assemblée générale au sujet du capital autorisé, le conseil d'administration a décidé de faire passer le capital-actions actuel de CHF 10'247'280.00 à CHF 15'370'920.00, soit une augmentation de CHF 5'123'640.00, en émettant 170'788 actions nominatives à libérer entièrement avec une valeur nominale de CHF 30.00 chacune.

Le droit de souscription est accordé aux actionnaires. Deux droits de souscription donnent droit à la souscription d'une nouvelle action nominative au prix de CHF 30.00. Le jour fixé pour l'attribution des droits de souscription est le 28 août 2017 après clôture des marchés. Les droits de souscription ne sont pas négociables. La période de souscription est du 29 août 2017 au 8 septembre 2017, 12:00 MESZ. Les nouvelles actions seront probablement négociées à partir du 13 septembre 2017 à SIX Swiss Exchange.

Avec ses deux principaux actionnaires, la société a conclu un accord de rachat des éventuels droits de souscription non exercés afin de garantir la réussite de l'augmentation de capital. Ils se sont engagés, indépendamment l'un de l'autre, à souscrire jusqu'à 170'788 actions nominatives résultant de la hausse de capital.

L'augmentation de capital permet d'améliorer le ratio de fonds propres de la société et crée la base fondamentale pour la croissance future.

Lien vers le prospectus d'émission et de cotation de l'augmentation de capital: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/augmentation-capital-fr [1]

*Refinancement prématuré de l'emprunt obligataire à 3.5% 2012-2018 de CHF 8.3 mio.* Le conseil d'administration a également décidé de rembourser prématurément au 30 novembre 2017 l'emprunt de CHF 8.3 mio. à 3.5% qui serait arrivé à échéance le 30 juin 2018. Pour le refinancement, un nouvel emprunt à 2% de l'ordre CHF 8.3 mio. (avec possibilité d'augmentation) est émis pour une durée de 5 ans, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022.

Le prospectus et le bulletin de souscription du nouvel emprunt pourront être téléchargés dès début septembre du lien suivant: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/emprunts-fr [2]

*Le groupe Edisun Power* Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la Bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. Actuellement, l'entreprise possède 34 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 18.0 MWp.

Renseignements:

Edisun Power Europe SA Rainer Isenrich Universitätstrasse 51 PDG 8006 Zurich Tél. +41 44 266 61 20 www.edisunpower.com [3] E-mail: info@edisunpower.com

