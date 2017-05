Erdogan erwartet von USA-Besuch Neubeginn der Beziehungen

Istanbul (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft bei seinem für kommende Woche geplanten Besuch in den USA auf einen Neuanfang der bilateralen Beziehungen.

Das zuletzt angespannte Verhältnis führte er am Freitag vor Journalisten darauf zurück, dass sich die US-Politik nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump noch im Umbruch befinde. So gingen auch geplante Waffenlieferungen an die Kurdenmiliz YPG auf die Vorgängerregierung zurück. Der Dissens über dieses Vorhaben belaste das Verhältnis, könne aber bei dem Treffen mit Trump weitgehend ausgeräumt werden. Dabei wolle er auch auf die Auslieferung von Fethullah Gülen dringen. Erdogan sieht den im US-Exil lebenden Prediger als Drahtzieher des Putschversuchs gegen ihn.

Vorgänge wie die Waffenhilfe für die YPG stünden im Widerspruch zu den strategischen Beziehungen zu den USA, "und das wollen wir natürlich nicht", sagte Erdogan. Er äußerte sich auf einer Pressekonferenz am Flughafen von Ankara vor seiner Abreise nach China sowie in die USA, wo er am Dienstag erwartet wird. Dann steht die erste Begegnung mit Trump seit dessen Amtsantritt im Januar an.

Vor dieser Begegnung schlug der türkische Präsident im Vergleich zu den vergangenen Tagen einen sanfteren Ton gegenüber dem größten Nato-Partner an. So hatte die Türkei den USA zuletzt noch mit Konsequenzen für den Fall von Waffenlieferungen an die Kurden gedroht. Die YPG ist im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS einer der wichtigsten Verbündeten der USA. Die Regierung in Ankara betrachtet die Gruppe dagegen als verlängerten Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei für mehr Autonomie für die Kurden kämpft und sowohl von den USA als auch der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft wird.

ENTLASSENE MITARBEITER DER ISTANBULER BÖRSE FESTGENOMMEN

Sein Besuch im Weißen Haus sei entscheidend für die Beziehungen der beiden Länder, sagte Erdogan. Sein Verhältnis zu Trumps Vorgänger Barack Obama galt als angespannt. Unter Obama war er auch nicht mit seinem Anliegen weitergekommen, den türkischen Regierungskritiker Gülen ausliefern zu lassen. Erdogan beschuldigt seinen in den USA lebenden Erzrivalen, hinter dem im Juli 2016 gescheiterten Militärputsches zu stecken. Gülen weist dies zurück.

Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei rund 145.000 Beschäftigte unter anderem des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder suspendiert. Etwa 49.000 Menschen wurden verhaftet. Am Freitag traf es einem Medienbericht zufolge über 50 ehemalige Mitarbeiter der Istanbuler Börse: Die bereits kurz nach dem Putschversuch entlassenen Personen seien unter dem Vorwurf festgenommen worden, mit Gülen zu sympathisieren, berichtete die Zeitung "Habertürk" auf ihrer Website. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge stellte die Staatsanwaltschaft zudem Haftbefehle gegen 38 weitere Personen aus, die für mittlerweile geschlossene Bildungseinrichtungen mit Verbindungen zu Gülen gearbeitet hatten. In diesem Zusammenhang habe es bereits 16 Verhaftungen in zwölf Provinzen gegeben, schrieb Anadolu.