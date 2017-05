Erdogan trifft EU-Spitze in Brüssel

BRÜSSEL (AFP)--Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Donnerstag in Brüssel mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammengetroffen. Zentrales Thema sollte die Zukunft der Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei sein. Sie liegen wegen des massiven Vorgehens Erdogans gegen türkische Regierungskritiker seit dem Putschversuch vom vergangenen Juli de facto auf Eis.

Nach seinem Treffen mit Tusk und Juncker wollte Erdogan am Brüsseler Nato-Gipfel teilnehmen. Ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande des Gipfels galt als möglich. Wegen eines von Ankara verhängten Besuchsverbots für Bundestagsabgeordnete erwägt die Bundesregierung derzeit einen Abzug deutscher Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik.

