Erdogan: Türken in Deutschland sollen nicht CDU, SPD oder Grüne wählen

ISTANBUL (AFP)--Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die türkischstämmigen Wähler in Deutschland aufgerufen, bei der Bundestagswahl nicht für die CDU, die SPD oder die Grünen zu stimmen. Sie seien "alle Feinde der Türkei", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Die Deutsch-Türken sollten für Parteien stimmen, die die aktuelle anti-türkische Politik nicht mittragen.

August 18, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)- - 08 00 AM EDT 08-18-17