Erdogan zum Sieger des Referendums in der Türkei erklärt

ISTANBUL (AFP)--Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den umstrittenen Volksentscheid über die Stärkung seiner Macht laut Wahlkommission knapp für sich entschieden. Diese bestätigte den Sieg des Ja-Lagers. Das Endergebnis werde binnen elf Tagen vorliegen. Nach Auszählung von 99,45 Prozent der Stimmen stimmten 51,4 Prozent der Wähler mit Ja, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Das Nein-Lager siegte allerdings in den drei wichtigsten Städten des Landes: Erdogans Heimatstadt Istanbul, der Hauptstadt Ankara und in Izmir. Auch in den Küstenregionen an der Ägäis und am Mittelmeer sowie im kurdisch dominierten Südosten gewannen die Gegner der Verfassungsreform. Im Landesinneren überwogen die Stimmen für Erdogan.

