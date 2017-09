Erfurter Softwarefirma Ibykus erhält großen Auftrag

ERFURT (dpa-AFX) - Einen Auftrag über 70 Millionen Euro hat das Erfurter Software-Unternehmen Ibykus AG von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erhalten. Es gehe dabei um Programme und IT-Systeme für die Agrarförderung in Hessen, teilte die Ibykus AG am Montag mit. Der Vorstand sprach vom bisher größten Auftrag in der Firmengeschichte. Er habe eine Laufzeit von vier Jahren.

Ähnliche Softwarelösungen aus Erfurt für die Verwaltung öffentlicher Fördermittel für die Landwirtschaft würden bereits in mehreren Bundesländern, darunter Thüringen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz eingesetzt. Ibykus beschäftigt nach eigenen Angaben 190 Mitarbeiter und erwirtschafte 2016 einen Umsatz von 25 Millionen Euro./ro/DP/tos