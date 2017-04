Ernährungsminister Schmidt für mehr Bio in Kantinen und Mensen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsminister Christian Schmidt will den Bio-Anteil beim Essen in Kantinen und Mensen erhöhen. "Ein Baustein dafür ist es, die Ausschreibungsbedingungen für die Caterer zu überarbeiten, die Gemeinschaftsverpflegungen beliefern", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Ziel sei, dass ein Fünftel der Mahlzeiten etwa in Kitas, Schulen und sozialen Einrichtungen wie Seniorenheimen aus Bio-Produkten hergestellt würden. Er wolle "in Kürze" Standards für Ausschreibungen vorstellen. Einer Umfrage im Auftrag des Ministeriums zufolge könne nur knapp jeder Fünfte in Kantinen täglich ein Bio-Gericht wählen./ted/DP/he