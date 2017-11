Erneut Schusswaffenmassaker in USA - 26 Menschen in Kirche getötet

Sutherlands Springs (Reuters) - Ein Mann in schwarzem Kampfanzug hat in einer texanischen Kirche mindestens 26 Menschen erschossen und 20 weitere verletzt.

Mit einem Sturmgewehr bewaffnet feuerte er am Sonntag aus bislang unbekannten Gründen auf die Gläubigen zunächst von außen, dann betrat er das Gebäude und setzte sein Massaker fort. Die Opfer waren zwischen fünf und 72 Jahren alt, wie Justizbeamte mitteilten. Auch die 14-jährige Tochter des Pastors der Baptistenkirche in dem kleinen Ort Sutherland Springs östlich von San Antonio wurde nach Angaben ihrer Familie umgebracht. Ein Bewohner schoss schließlich auf den Schützen, wie die Behörden mitteilten. Der Mann ließ daraufhin seine Waffe fallen und floh in einem Auto. Wenig später baute der Verdächtige einen Unfall. Er wurde tot in dem Fahrzeug gefunden. Wie er ums Leben kam, war zunächst unklar.

Der Vorfall ereignete sich nur gut einen Monat nach dem schwersten Schusswaffenmassaker in der US-Geschichte. Anfang Oktober hatte ein 64-Jähriger von einem Hotelfenster aus in Las Vegas 58 Besucher eines Country-Festivals erschossen. Hunderte wurden verletzt. Der Vorfall ließ die Debatte über strengere Waffengesetze hochkochen.

"WIR HABEN KEIN MOTIV"

Der mutmaßliche Täter am Sonntag war Medienberichten zufolge ein 26-jähriger Weißer. "Wir glauben nicht, dass er Verbindungen zu der Kirche hatte", sagte Sheriff Joe Tackitt von Wilson County dem Sender CNN. "Wir haben kein Motiv." Im Fahrzeug des Verdächtigen wurden mehrere Waffen gefunden.

US-Präsident Donald Trump drückte den Familien sein Beileid aus. Er verurteilte die Tat als "Akt des Bösen". Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, dass er für die Menschen in Sutherland Springs bete. Er verfolge die Situation aus der Ferne. Trump befindet sich derzeit auf einer Asien-Reise.

In Sutherland Springs leben gerade einmal etwa 860 Menschen. Augenzeugen zufolge gab der Schütze um 11.30 Uhr Ortszeit mehrere Schüsse ab. Wie viele Besucher sich zu dieser Zeit in der Kirche befanden, war zunächst nicht klar.

Die Schießerei fällt auf den achten Jahrestag eines anderen Massakers in Texas. Bei einem Amoklauf in Fort Hood waren am 5. November 2009 auf der Militärbasis der US Army in Fort Hood 13 Menschen erschossen und 42 weitere verletzt worden. Zu einer Schießerei in einer Kirche kam es auch 2015 in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina. Ein damals 21-Jähriger hatte aus rassistischen Motiven neun schwarze Gläubige erschossen. Er wurde zum Tode verurteilt.