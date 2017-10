Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen kräftig

Von Sharon Nunn

WASHINGTON (Dow Jones)--Von den Hurrikans verursachte Störungen haben in den USA zu sehr viel weniger Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe geführt. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 222.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Wegen der Stromausfälle in Puerto Rico und den Virgin Islands konnten viel Anträge nicht in das System eingespeist werden.

Die Erstanträge liegen mit 222.000 auf dem niedrigsten Stand seit 44 Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 239.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 244.000 von ursprünglich 243.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt fiel gegenüber der Vorwoche um 9.500 auf 248.250.

In der Woche zum 7. Oktober erhielten 1,888 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 16.000.

