Dank des stärksten Kundenzustroms seit drei Jahren stieg der Gewinn im ersten Quartal unerwartet kräftig um fünf Prozent auf 384 Millionen Dollar, wie die frühere Tochter des Internet-Auktionshauses eBay am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz legte um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar zu und damit ebenfalls stärker als gedacht. Dazu trugen sechs Millionen neue Nutzer-Konten und ein Anstieg des abgewickelten Zahlungsvolumens von 22,5 Prozent auf 99,33 Milliarden Dollar bei. Angesichts der ermutigenden Ergebnisse hob das Management die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.

Die Aktie legte nachbörslich bereits sechs Prozent zu. Im Handelsverlauf am Donnerstag geht es noch weiter steil aufwärts: Um über acht Prozent auf ein neues Allzeithoch. Den Anlegern wurde die erfreuliche Bilanz noch mit einem Aktienrückkauf-Programm über fünf Milliarden Dollar versüßt.

Immer wichtiger wird der Einkauf über mobile Geräte. Hier schoss das Zahlungsvolumen um 51 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar in die Höhe. Weil aber der Kampf um Kunden immer härter wird und um den Vorsprung auf die Konkurrenz zu halten, investiert das Unternehmen kräftig in den Ausbau seiner Angebote. Deswegen hatte PayPal-Chef Dan Schulman eigentlich auch mit einem geringeren Wachstum gerechnet. Er setzt seinen Kurs aber strikt fort. Erst in der vergangenen Woche vereinbarte das Unternehmen eine Kooperation mit Google, um PayPal-Konten auch über die Smartphone-Zahlungsplattform des Internetgiganten nutzen zu können. Zudem kaufte PayPal im Februar den kanadischen Zahlungsabwickler TIO Networks für rund 233 Millionen Dollar.

PayPal profitiert seit längerem vom zunehmenden Handel im Internet. Der Konzern wickelt schon seit Ende der 90er-Jahre Online-Zahlungen ab. Der Wettbewerb wird aber härter. Nicht nur aufstrebende neue Anbieter buhlen um Kunden, auch Technologie-Riesen wie Apple und Amazon bieten eigene Systeme an. Banken mischen ebenfalls mit. So haben die deutschen Geldhäuser 2015 den Bezahldienst Paydirekt gestartet.

New York (Reuters)

