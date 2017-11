ArcelorMittal profitiert von guter Stahlnachfrage

GO

Asiatische Indizes erneut uneinheitlich -- ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat will neuen Vorstandschef -- Katastrophen trüben Gewinnpläne der Allianz -- Disney-Gewinn schrumpft

Ströer verdient verdient im dritten Quartal mehr. Immobilienboom treibt LEG weiter an. China öffnet Finanzmarkt. TLG vollzieht Kapitalerhöhung. Republikaner im US-Kongress streiten über Steuerreform. Die ganz großen Investoren meiden Bitcoin. BMW eröffnet Ausbildungszentrum am neuen Werk in Mexiko.