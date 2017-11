ERYTECH hält am 14. November 2017 Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2017 ab und meldet aktuelle Geschäftszahlen

ERYTECH Pharma (Paris:ERYP) (ADR:EYRYY) (Nasdaq und Euronext: ERYP), ein Biopharmazieunternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien durch Einkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen befasst, gab heute bekannt, dass am Dienstag, dem 14. November 2017 um 14.30 Uhr MEZ (8.30 Uhr EST) eine Telefonkonferenz mit Webcast zur Erörterung der operativen Highlights des dritten Quartals 2017 stattfinden wird.

Auf die Konferenz kann unter den folgenden Nummern, gefolgt von der Konferenz-ID# 95373849# zugegriffen werden

USA: +1 6467224907 Vereinigtes Königreich: +44 2030432440 Schweiz: +41 225809022 Deutschland: +49 69222229031 Frankreich: +33 172001510 Belgien: +32 24029640 Schweden: +46 850334664 Finnland: +358 942599700 Niederlande: +31 107138194 Spanien: +34 914142021

Online kann der Webcast unter dem folgenden Link live verfolgt werden:

http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135311448&PIN=95373849

Für einen Zeitraum von 90 Tagen stellen wir eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz bereit. Rufen Sie dazu eine der folgenden Nummern an: (USA und Kanada): +1 877 64 230 18, (Vereinigtes Königreich): +44(0) 203 367 9460, (Frankreich): +33(0)1 72 00 15 00, (Spanien): +34 917896320, Konferenz-ID: 311448#

Auf der Website von ERYTECH stellen wir im Investorenbereich unter investors.erytech.com eine Aufzeichnung des Webcasts bereit.

ERYTECH ist ein 2004 in Lyon (Frankreich) gegründetes Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krebsformen und seltene Krankheiten befasst. Mithilfe seiner unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die auf einer neuartigen Technologie zur Einkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen basiert, hat ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten entwickelt, die auf Märkte mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Der anfängliche Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produkten, die am Aminosäurestoffwechsel von Krebszellen ansetzen und diesen für ihr Überleben unerlässliche Nährstoffe entziehen.

Eryaspase, das Hauptprodukt des Unternehmens, ebenfalls bekannt unter dem Handelsnamen GRASPA®, enthält das Enzym L-Asparaginase, das im Innern roter Spender-Blutkörperchen verkapselt wird. L-Asparaginase dezimiert Asparagin, eine natürlich vorkommende Aminosäure, die unerlässlich für das Überleben und die Proliferation von Krebszellen ist. L-Asparaginase bildet eine Standardkomponente einer auf mehreren Wirkstoffen basierenden Chemotherapie zur Behandlung Akuter Lymphoblastischer Leukämie (ALL). Die Nebenwirkungen schränken jedoch die Einhaltung des Behandlungsplans ein, insbesondere bei Erwachsenen und geschwächten Patienten. Aufgrund seines verbesserten Sicherheitsprofils bietet Eryaspase beste Voraussetzungen, um Patienten mit L-Asparaginase zu versorgen, die vorhandene, nicht verkapselte Asparaginasen nicht vertragen.

Eryaspase in Kombination mit einer Chemotherapie erzielte positive Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse im Rahmen einer Phase-2/3-Studie bei Kindern und Erwachsenen mit rezidivierter oder refraktärer Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL) und einer klinischen Phase-2b-Studie zur Zweitlinienbehandlung von metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs. ERYTECH führt gegenwärtig zudem eine klinische Phase-1-Studie zu Eryaspase in den Vereinigten Staaten bei Erwachsenen mit neu diagnostizierter ALL und eine klinische Phase-2b-Studie in Europa bei älteren Patienten mit neu diagnostizierter Akuter Myeloischer Leukämie (AML) durch, jede von ihnen in Kombination mit einer Chemotherapie.

ERYTECH produziert Eryaspase in einer eigenen Betriebsstätte für die GMP-konforme Herstellung in Lyon (Frankreich) sowie einer Anlage für die klinische Fertigung in Philadelphia (USA). ERYTECH hat mit Orphan Europe (Recordati-Gruppe) eine Lizenz- und Vertriebspartnerschaft für Eryaspase bei ALL und AML in Europa und mit TEVA für ALL in Israel getroffen, die das Medikament unter dem Markennamen GRASPA® vermarkten werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die US-Gesundheitsbehörde FDA haben Eryaspase den Orphan-Drug-Status zur Behandlung von ALL, AML und Pankreaskrebs zuerkannt.

Neben Eryaspase entwickelt ERYTECH zurzeit zwei weitere Produktkandidaten mit Schwerpunkt auf der Verwendung von eingekapselten Enzymen, die in den Tumorstoffwechsel eingreifen und ein Aushungern des Tumors induzieren sollen. Außerdem untersucht ERYTECH gegenwärtig den Einsatz seiner ERYCAPS-Plattform bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymersatztherapien (ERYZYME).

ERYTECH ist am NASDAQ-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Ticker-Symbol ERYP.ERYTECH und am regulierten Markt der Euronext in Paris notiert (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker-Symbol: ERYP) und ist Teil der Indizes CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

Zukunftsbezogene Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Informationen, Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die klinischen Entwicklungspläne, die geschäftliche und aufsichtsbehördliche Strategie und die erwarteten künftigen Ergebnisse von ERYTECH und dessen Marktsegment. Einige dieser Aussagen, Prognosen und Schätzungen sind u.a. durch die Verwendung von Wörtern wie "überzeugt sein", "davon ausgehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "schätzen", "können", "werden" und "weiterhin" sowie ähnlichen Begriffen erkennbar. Zukunftsbezogene Informationen sind alle Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Derartige Aussagen, Prognosen und Schätzungen basieren auf verschiedenen Annahmen und Einschätzungen bekannter und unbekannter Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung als angemessen erachtet wurden, sich jedoch als zutreffend oder nicht zutreffend herausstellen können. Tatsächliche Ereignisse sind schwer vorherzusagen und hängen häufig von Faktoren ab, die nicht von ERYTECH beeinflussbar sind. Für Pipeline-Produktkandidaten kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder sich als kommerziell erfolgreich erweisen werden. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, auf die in Aussagen, Prognosen und Schätzungen ausdrücklich oder implizit Bezug genommen wird. In den von ERYTECH PHARMA bei der französischen Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) eingereichten und auf der Website von ERYTECH (www.erytech.com) erhältlichen Dokumenten werden derartige Risiken und Unwägbarkeiten näher erläutert. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten wird keine Haftung für die Genauigkeit oder Richtigkeit dieser zukunftsbezogenen Informationen, Prognosen und Schätzungen übernommen. Zukunftsbezogene Informationen, Prognosen und Schätzungen gelten zudem ausschließlich am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsbezogenen Informationen verlassen. ERYTECH unterliegt keinerlei Verpflichtung, zukunftsbezogene Informationen, Prognosen oder Schätzungen zu aktualisieren, um Änderungen bei den Erwartungen des Unternehmens, bei Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, auf denen solche Aussagen, Prognosen oder Schätzungen basieren, sofern eine Aktualisierung nicht gesetzlich verlangt wird.

