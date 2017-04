Erzeugerpreise in China steigen weiter stark - Inflation schwach

PEKING (dpa-AFX) - Die Erzeugerpreise in China sind im März erneut kräftig gestiegen, doch lag der Zuwachs im März erstmals seit sieben Monaten leicht unter dem Niveau des Vormonats. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, legten die Preise auf Großhandelsebene um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu - etwas weniger als im Februar mit 7,8 Prozent. Ursache sind vor allem fallende Preise für Eisenerz und Kohle. Analysten hatten für März mit einem Plus von 7,5 Prozent gerechnet.

Die Inflation war weiter schwach. Die Verbraucherpreise stiegen nur um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Experten hatten ein Prozent erwartet. Der Anstieg liegt deutlich unter der Vorgabe der Regierung von drei Prozent./lw/DP/stk