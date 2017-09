Investor: Teslas Model 3 wird das Ende für die BMW 3er-Reihe sein

Im Juli 2017 hat Tesla die ersten "Model 3" ausgeliefert, mit denen schon bald der Massenmarkt erobert werden soll. Und wenn man den Worten von Chamath Palihapitiya Glauben schenkt, wird besonders der deutsche Premium-Hersteller BMW unter dem Siegeszug von Tesla leiden.

Absatz könnte auf null sinken

Der in Sri Lanka geborene Palihapitiya ist eine Größe im Silicon Valley. Der frühere Facebook-Manager war immerhin einer der ersten Mitarbeiter des sozialen Netzwerks. Inzwischen ist er als Risikokapitalgeber bei Tesla investiert und offenbar sehr überzeugt vom Erfolg des Elektroauto -Herstellers.

Wie er nun gegenüber der Mediengruppe "CNBC" erklärte, wird Tesla noch einen starken Einfluss auf den Automobilmarkt - besonders bei Mittelklasse-Limousinen - haben. Am stärksten werde dies BMW zu spüren bekommen. Palihapitiya geht sogar soweit, zu behaupten, dass die Verkäufe der 3er BMW auf Null zurückgehen könnten.

Wenn Tesla erst mal so weit sei, online bestellte Model 3 innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen zu liefern, dann werde sich niemand, der bei klarem Verstand ist, für einen BMW entscheiden, so der Investor. Jedoch dürfte es noch bis zur zweiten Jahreshälfte 2018 dauern, bis Tesla diesen Produktionsstatus erreicht, denn derzeit reichen die Kapazitäten noch bei weitem nicht aus, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die Folge sind sehr lange Wartefristen für die Kunden.

BMW verspürt bereits jetzt Konkurrenzdruck

Bereits jetzt scheint das neue Model 3 jedoch der BMW 3er-Reihe Konkurrenz zu machen. Denn Tesla genießt regelrechten Kultstatus: Firmenchef Elon Musk hat Anfang August die Zahl der Vorbestellungen für das günstige Model 3 mit 455.000 Stück beziffert.

BMW andererseits kämpft in den USA mit einer sinkenden Nachfrage für seine 3er-Reihe. So wurden in den ersten acht Monaten 2017 nur noch 63.000 Wagen verkauft, das sind rund 6.000 weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

BMW in Gefahr?

Dass der Absatz für die so erfolgreiche 3er-Reihe jedoch tatsächlich auf Null sinken wird, ist eher unwahrscheinlich. Denn auch wenn die Nachfrage in den USA sinkt, in anderen Regionen der Welt sind die Wagen unverändert sehr beliebt bei den Kunden.

Außerdem haben die etablierten Automobilhersteller die Zeichen der Zeit erkannt und entwickeln ihre eigenen Elektroautos. BMW etwa hat mit dem i3 bereits ein reines E-Auto im Programm. In den kommenden Jahren sollen weitere Elektro-Modelle folgen. Gerüchten zufolge arbeiten die Münchner sogar schon an einer 3er-Variante mit Elektroantrieb.

