ETA übergibt Liste mit Waffenlagern - Hoffen auf Frieden

- von Claude Canellas und Sonya Dowsett und Isla Binnie

Bayonne/Madrid (Reuters) - Nach mehr als vier Jahrzehnten scheint das Ende des bewaffneten Kampfes der ETA für einen Baskenstaat in Frankreich und Spanien gekommen zu sein.

Ein Sprecher einer Vermittlergruppe sagte am Samstag im französischen Bayonne, die Ex-Guerilla habe eine Liste mit den Koordinaten von acht ETA-Waffenlagern an die Polizei überreicht. Diese würden die Lager nun durchsuchen. Die Separatistengruppe hatte am Vortag dem britischen Sender BBC mitgeteilt, sie habe ihre Waffen an die Mittelsmänner übergeben. Unklar blieb, ob die französischen und spanischen Behörden den Schritt anerkennen würden. Die Regierung in Madrid begrüßte ihn zwar, erklärte jedoch, er sei nicht ausreichend.

Der Vermittlergruppe zufolge befinden sich in den Lagern insgesamt 120 Schusswaffen, etwa drei Tonnen Sprengstoff und mehrere Tausende Schuss Munition. Der französische Innenminister Matthias Fekl sagte in Paris, Experten seien vor Ort, um das Material sicherzustellen.

"NUR DAS ERGEBNIS DER ENDGÜLTIGEN NIEDERLAGE"

In spanischen Regierungskreisen war zuletzt bezweifelt worden, dass es sich wirklich um das ganze ETA-Arsenal handelt. Die Gruppe will sich auch nach der Übergabe der Waffen nicht auflösen. Genau das forderte die spanische Regierung am Samstag. Zudem müsse sich die ETA bei ihren Opfern entschuldigen. "Die von der Terror-Gruppe heute vorgenommenen Handlungen sind nur die Folge ihrer endgültigen Niederlage", sagte Innenminister Juan Ignacio Zoido. Die ETA-Mitglieder dürften nicht mit Nachsicht rechnen. Der Chef der baskischen Separatistenpartei EH Bildu, Arnaldo Otegi, sprach von einem Tag, den die meisten Basken begrüßen würden. Die Arbeit sei jedoch nicht getan, besonders bezüglich der Opfer und der etwa 300 ETA-Mitglieder, die in Frankreich und Spanien in Haft seien.

Die ETA wurde 1959 während der Diktatur des spanischen Machthabers Francisco Franco gegründet. In ihrem Kampf für einen unabhängigen Basken-Staat im Norden Spaniens und Südwesten Frankreichs hatte sie bei Bombenanschlägen und Attentaten mehr als 850 Menschen getötet. Die Gruppe wurde in den vergangenen Jahren durch die Festnahme Hunderter Mitglieder und die Aushebung zahlreicher Waffenverstecke stark geschwächt. Vor sechs Jahren rief sie einen Waffenstillstand aus. Experten zufolge hat auch Abscheu in der Bevölkerung über die Anschläge radikaler Islamisten die Zustimmung zur ETA gemindert.