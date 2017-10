EU-Ausschuss vertagt Entscheidung über die Zukunft von Glyphosat

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Entscheidung über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union ist vertagt. Das zuständige Expertengremium der EU-Länder stimmte am Mittwoch in Brüssel nicht ab, wie die EU-Kommission mitteilte. Stattdessen soll in den nächsten Wochen erneut beraten werden. Glyphosat ist ein Wirkstoff des US-Konzerns Monsanto, den der deutsche Agrochemie- und Pharmakonzern Bayer übernehmen will./vsr/DP/jha