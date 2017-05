EU-Handelsminister verabschieden strengere Anti-Dumping-Regeln

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die EU will sich gegen Dumping energischer zur Wehr setzen können. Die Handelsminister der Mitgliedstaaten einigten sich in Brüssel auf strengere Vorschriften gegen unlautere Preise, die sich auch gegen China richten, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. "Dies ist eine gute Nachricht für die deutschen und europäischen Industriestandorte", sagte Staatssekretär Matthias Machnig.

Die neue Methodik ist nach seinen Worten konform mit dem Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO. China werde dadurch nicht länger als Nicht-Marktwirtschaft im Anti-Dumpingrecht betrachtet. Machnig geht deshalb davon aus, dass künftige Schutzzölle höher ausfallen und die europäischen Betriebe wirksamer geschützt werden könnten. Allerdings muss sich das EU-Parlament noch mit der Thematik befassen.

Den Großteil ihrer Handelsstreitigkeiten führt die EU mit dem Reich der Mitte. Prominente Beispiele sind die Stahlbranche und die Herstellung von Solarzellen. Mit Solarworld musste am Mittwoch wegen der chinesischen Billig-Konkurrenz ein deutscher Ökostrompionier aufgeben und Insolvenz anmelden. Zwar hatte die EU gegen chinesische Solarunternehmen Schutzzölle verhängt, Solarworld bezeichnete sie aber als wirkungsschwach und leicht zu umgehen.

May 11, 2017

