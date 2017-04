EU-Kommission offen für WTO-Klage gegen USA wegen Stahlzöllen - Kreise

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Kommission steht bereit, den deutschen Stahlherstellern Salzgitter AG und Dillinger Hütte im Handelsstreit mit den USA zur Seite zu stehen. "Die Berechnungsmethoden der Amerikaner, die jetzt zu Strafzöllen führen könnten, sind teilweise WTO-widrig", sagte ein hoher EU-Beamter, der anonym bleiben wollte.

Die US-Regierung wirft den Stahlproduzenten Preisdumping vor. Salzgitter und Dillinger werden "Dumping-Raten" von 22,9 und 5,38 Prozent unterstellt. Gemeint ist damit der Prozentsatz, um den der Preis nach Auffassung der US-Regierung unter die Herstellungskosten oder den Einkaufspreis gedrückt worden ist. Gegenwärtig läuft in den USA noch die Prüfung, ob Gegenmaßnahmen tatsächlich in Kraft gesetzt werden. Spätestens Mitte Mai wird dazu die Entscheidung fallen, danach könnte die EU reagieren.

Im Falle eines amerikanischen Schlages gegen die beiden Unternehmen aus Deutschland und weitere europäische Stahlhersteller sieht sich die Kommission in einer guten Position. Gemeinsam mit Südkorea gewannen die Europäer einst einen Streitfall vor dem WTO-Gericht gegen die US-Regierung unter Präsident Barack Obama , der sich ebenfalls um die jetzt wieder angewendeten Berechnungsmethoden drehte. "Die USA sind damals verurteilt worden", erklärte der EU-Beamte.

Als positiv wird in Brüssel außerdem die politische Unterstützung aus Deutschland bewertet. Sowohl Außenminister Sigmar Gabriel als auch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (beide SPD) kritisierten das Vorgehen der Trump-Administration. Die EU müsse nun prüfen, so Gabriel jüngst, ob auch sie Klage bei der WTO erheben will. "Dies unterstütze ich sehr", hatte er ergänzt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2017 07:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 56 AM EDT 04-06-17