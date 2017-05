EU-Kommission will Defizitverfahren gegen Portugal und Kroatien beenden

BRÜSSEL (AFP)--Die EU-Kommission will das Defizitverfahren gegen Portugal beenden. Sowohl 2016 als auch 2017 sieht die Behörde die Neuverschuldung des Landes nun unter der vorgegebenen Marke von 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie sie am Montag in Brüssel mitteilte. Einstellen will die Kommission auch das Defizitverfahren gegen Kroatien.

Dagegen bleiben Spanien und Frankreich weiter im Verfahren zu übermäßigen Defiziten, das auch Sanktionen und empfindliche Geldbußen zur Folge haben kann. Den Empfehlungen der EU-Kommission müssen noch die Mitgliedstaaten zustimmen.

Die Defizitverfahren gegen Portugal, Spanien und Frankreich laufen seit 2009. Trotz aller Ermahnungen aus Brüssel hatten die Länder es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, die EU-Vorgaben aus dem Stabilitäts- udn Wachstumspakt einzuhalten. Frankreich hat nun noch dieses Jahr Zeit, um das Defizit auf 3 Prozent zu senken, Spanien bis 2018.

