EU-Kommissionspräsident Juncker gratuliert Macron

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat dem Linksliberalen Emmanuel Macron zum guten Abschneiden in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich gratuliert. In einem Telefonat wünschte er Macron Glück für die Stichwahl in zwei Wochen, wie Junckers Sprecher am Sonntagabend mitteilte.

Macron tritt Hochrechnungen zufolge am 7. Mai gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an; beide schnitten demnach bei der ersten Runde am Sonntag als beste von elf Kandidaten ab. Juncker hatte in den vergangenen Monaten wiederholt vor einer Wahl Le Pens gewarnt, die ihr Land aus dem Euro führen und über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen will./vsr/DP/he