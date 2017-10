EU macht Briten keine Hoffnung auf baldige Handelsgespräche

Straßburg (Reuters) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bemängelt mangelnde Fortschritte in den Brexit-Gesprächen mit der britischen Regierung.

"Ich kann bis jetzt nicht sagen, dass wir so weit sind, in die zweite Phase der Verhandlungen einzusteigen", sagte Juncker am Dienstag im Europäischen Parlament in Straßburg.

Unter der sogenannten zweiten Phase wird verstanden, parallel zu den Austrittsverhandlungen auch über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien zu sprechen - also vor allem über ein Freihandelsabkommen. Doch dafür macht die EU-Kommission, die die Unterredungen exklusiv für die EU führt, Durchbrüche in anderen Politikfeldern zur Voraussetzung. Brüssel will belastbare Ergebnisse bei den Fragen der finanziellen Verpflichtungen der Briten, den Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien und der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört. EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier sagte im Parlament, dass es "ernste Differenzen" zwischen den Positionen gibt, vor allem bei der Frage, wie hoch die Rechnung für die Scheidung ausfällt.

Die britische Regierung wollte eigentlich erreichen, dass entscheidende Themen bis zum EU-Gipfel am 19. und 20. Oktober geklärt sind. Juncker sagte vor einer Woche, dass ein Wunder nötig wäre, um den Zeitplan zu erfüllen. Geplanter Tag des EU-Ausstiegs ist der 29. März 2019.