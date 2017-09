EU-Minister üben erstmals Reaktion auf Cyberangriff

TALLINN (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der EU-Staaten haben erstmals eine Übung zu einem großen Cyberangriff absolviert. Bei einem Treffen in der estnischen Hauptstadt Tallinn wurde am Donnerstag ein Attacke gegen ein militärisches Hauptquartier der EU in Rom simuliert. Die Minister mussten dann das Krisenmanagement übernehmen.

Ziel der Übung war es nach Angaben der estnischen EU-Ratspräsidentschaft, die unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Bedeutung des Themas zu verdeutlichen.

"Das war eine ausgesprochen spannende Übung", kommentierte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Anschluss. Es sei deutlich geworden, wie wichtig die Koordinierung innerhalb der Europäischen Union sei. Cyberattacken seien neu und anders als solche mit herkömmlichen Waffen.

"Der Gegner ist sehr, sehr schwer zu identifizieren. Der Angriff ist leise, unsichtbar, aber ist dann mit aller Massivität spürbar, wenn er seine volle Wirkung entfaltet", sagte von der Leyen../aha/awe/DP/zb