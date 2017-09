EU - Noch nicht genügend Fortschritte bei Brexit-Gesprächen

Brüssel (Reuters) - Bei den Gesprächen über den britischen EU-Austritt hat es nach Angaben der Unterhändler einige Fortschritte gegeben.

Diese reichten jedoch noch nicht aus, um in die nächste Phase einzutreten, in der es um eine Übergangsperiode oder ein Handelsabkommen geht. "Wir hatten eine konstruktive Woche", sagte EU-Unterhändler Michel Barnier am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Brexit-Minister David Davis in Brüssel. In einigen Punkten sehe man jetzt klarer, doch das reiche nicht aus, um entscheidend weiter zu sein. "In den kommende Wochen und Monaten ist mehr Arbeit zu leisten." Davis sprach nach Abschluss der viertägigen Verhandlungsrunde hingegen von beträchtlichen Fortschritten.

Umstritten sind unter anderem die finanziellen Verpflichtungen des Königreichs beim Ausstieg, der für März 2019 terminiert ist. In Brüssel werden Zahlen von 60 Milliarden Euro genannt. Premierministerin Theresa May will der EU der Medienberichten zufolge 20 Milliarden Euro für eine zweijährige Übergangszeit anbieten unter der Bedingung, dass Großbritannien nach dem Ausstieg Teil des Binnenmarktes bleiben kann.