EU-Parlament setzt Katalonien auf die Tagesordnung

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Auseinandersetzungen um das Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens haben auch das EU-Parlament erreicht. Die Europaabgeordneten änderten am Montag in Straßburg die Tagesordnung ihrer Plenarsitzung, um über das umstrittene Referendum in der spanischen Region debattieren zu können. Die Aussprache ist für Mittwochnachmittag (15.00 Uhr) geplant.

Auf einen Titel konnten sich die Fraktionen nur schwer einigen. Sie stimmten schließlich mehrheitlich dafür, über die "Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Spanien angesichts der Ereignisse in Katalonien" zu sprechen. Grüne und Linke hatten zunächst für eine Konzentration auf das Thema Polizeigewalt plädiert, da am Sonntag am Rande der Abstimmung Polizisten gewaltsam gegen Wähler vorgegangen waren.

Eine Resolution soll es nach der Debatte nicht geben. Die Parlamentarier fordern aber eine Stellungnahme der EU-Kommission. Diese nannte den Konflikt bisher eine "interne Angelegenheit"./cko/DP/jha