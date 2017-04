EU prüft geplante deutsche Kapazitätsreserve vertieft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission fürchtet, dass die geplante deutsche Kapazitätsreserve nicht mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang stehen könnte. Die Kommission leitet nun eine eingehende Prüfung der geplanten Kapazitätsreserve ein, denn sie hat Bedenken, dass die Maßnahme den Wettbewerb verfälschen und Kraftwerksbetreiber gegenüber Lastmanagern begünstigen könnte.

Damit die Stromversorgung gewährleistet ist, plant Deutschland eine Kapazitätsreserve, wonach stillgelegte Kraftwerke nur im Notfall ans Netz gehen. Die Betreiber dieser Reserve-Kraftwerke sollen dann vom Staat bezahlt werden. Damit will Deutschland Vorkehrungen gegen unvorhergesehene Entwicklungen treffen, die im Zuge des Übergangs zu einer umweltverträglichen Energieversorgung eintreten könnten. Diese Reserve soll dann genutzt werden, wenn der Markt in Extremsituationen nicht die gesamte Stromnachfrage decken kann.

EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte, eine "zuverlässige Stromversorgung ist für eine funktionierende Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Deutschland hat daher ein berechtigtes Interesse die Versorgungssicherheit seiner Unternehmen und Bürger zu gewährleisten". Aber die Aufgabe der EU-Kommission bestehe nun darin sicherzustellen, dass die Unternehmen nur dann staatliche Beihilfen erhielten, wenn dies wirklich erforderlich sei. Die Beihilfen dürften den Wettbewerb nicht verfälschen.

Die EU-Kommission kann nach eigenen Angaben einen Kapazitätsmechanismus nur dann erlauben, wenn der Mitgliedstaat nachgewiesen hat, dass eine solche Maßnahme erforderlich und zur Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet ist. Zudem muss der Mechanismus allen Kapazitätsanbietern offenstehen. Derzeit hat die Kommission Zweifel an der Bewertung, die Deutschland in Bezug auf die Erforderlichkeit der Maßnahme vorgenommen hat. Sie will sich nun detailliert mit den Annahmen und Szenarien auseinandersetzen, die Deutschland bei der Berechnung der Entwicklung von Angebot und Nachfrage im Stromsektor zugrunde gelegt hat.

April 07, 2017

