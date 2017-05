EU-Ratspräsident mahnt auf G7-Gipfel Einheit des Westens an

- von Andreas Rinke

Taormina (Reuters) - EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker haben angesichts erheblicher Differenzen mit den USA eine gemeinsame Haltung des Westens angemahnt.

"Am wichtigsten ist, dass bei der Verteidigung einer regelbasierten internationalen Ordnung die Einheit bewahrt wird", sagte Tusk am Freitag vor Beginn des G7-Gipfels im italienischen Taormina. Hintergrund sind Konflikte mit US-Präsident Donald Trump , der bei der Klima- und Handelspolitik sowie der Entwicklungshilfe eine andere Position als die anderen sechs Industrienationen einnimmt.

Die Bundesregierung hatte betont, es sei offen, ob die G7-Erklärung wie in den vergangenen Jahren ein klares Bekenntnis zum Freihandel beinhalten könnte. Trump hat eine protektionistische Politik im Interesse der US-Wirtschaft angekündigt, diese aber nicht umgesetzt. "Wir werden eine sehr robuste Diskussion über Handel haben und darüber, was 'frei' und 'offen' bedeutet", kündigte sein Wirtschaftsberater Gary Cohn bereits am Donnerstag an. Juncker wies am Freitag Berichte zurück, wonach Trump in Gesprächen in Brüssel sehr heftige Kritik am deutschen Handelsüberschuss äußerte.

Unklar ist in Taormina aber vor allem die Positionierung Trumps zum Pariser Klimaschutzabkommen, in dem sich alle Staaten weltweit zu einer Verringerung der Treibhausgase verpflichten. Trump hat einen Ausstieg angedroht. Die anderen G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada warnen vor einem solchen Schritt.

Am Freitag wollen die sieben Staats- und Regierungschefs sowie die beiden EU-Vertreter zunächst über außen- und sicherheitspolitische Fragen diskutieren. Das Bekenntnis zum Anti-Terror-Kampf gilt als Konsens. Die Nato-Regierungen hatten am Donnerstag auf Wunsch der US-Regierung beschlossen, dass das Bündnis der Allianz gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat beitritt. Dennoch verlief der Nato-Gipfel in Brüssel nicht harmonisch: So warf Trump den meisten anderen Partnern des Bündnisses vor, zu wenig Geld für die Verteidigung auszugeben.

SECHS POLITIKER SPAZIEREN DURCH TAORMINA - TRUMP NICHT

In Taormina auf Sizilien zeigte sich am Freitag bereits die Kluft zwischen dem US-Präsidenten und den anderen Teilnehmern. Während Kanzlerin Angela Merkel , Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May, der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau, Gastgeber Paolo Gentiloni und der japanische Regierungschef Shinzo Abe gemeinsam durch die Stadt gingen, wurde Trump zum späteren Treffpunkt gefahren. May verlässt den Gipfel wegen der Sicherheitslage in Großbritannien nach dem Anschlag in Manchester bereits am Freitagabend wieder.

Bei dem informellen G7-Treffen soll später auch über Fragen wie Handel und Klima diskutiert werden. Am Samstag ist ein Treffen mit mehreren afrikanischen Ländern geplant. Vor allem die italienische G7-Präsidentschaft will über das Thema Libyen und die Migration aus Afrika in die EU diskutieren. Anfang Juli wird in Hamburg der G20-Gipfel stattfinden, auf dem dann im größeren Kreis mit Ländern wie China, Brasilien oder Russland Fragen von Sicherheit und Wirtschaft erneut auf der Agenda stehen.