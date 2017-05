EU-Staaten beschließen Visa-Liberalisierung für Ukrainer

Brüssel (Reuters) - Die EU-Staaten haben die generelle Visapflicht für Bürger aus der Ukraine aufgehoben.

Künftig dürfen Ukrainer in Besitz eines biometrischen Passes bis zu 90 Tage in die EU reisen. Das beschlossen die Mitgliedsländer am Donnerstag in Brüssel. Ausgenommen sind Reisen nach Irland und Großbritannien, die nicht zum Schengen-Raum gehören. Die EU-Staaten und das EU-Parlament hatten sich im Februar auf die Befreiung geeinigt, die der Ukraine im Zuge der Annäherung an die Staatengemeinschaft in Aussicht gestellt worden war. Bevor die Regelung in Kraft tritt, muss sie vom EU-Rat und vom Parlament in Straßburg gegenzeichnet werden. Sie wird dann als Rechtstext veröffentlicht und gilt 20 Tage später.