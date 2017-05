EU und USA kündigen weitere Gespräche zu Laptop-Verbot an

BRÜSSEL (AFP)--Die EU und die USA haben weitere Gespräche über die mögliche Einführung eines Laptop-Verbots in der Passagierkabine auf Flügen in die Vereinigten Staaten vereinbart. Bei einem Treffen hochrangiger Vertreter am Mittwoch in Brüssel sei der Willen bekräftigt worden, "im Bereich der Luftfahrtsicherheit weiter eng zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Erklärung beider Seiten am Abend. Dazu gehöre auch ein Treffen kommende Woche in Washington.

Zu dem Treffen war die stellvertretende US-Heimatschutzministerin Elaine Duke nach Brüssel gereist. Auf EU-Seite nahmen EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos und Verkehrskommissarin Violeta Bulc teil sowie Vertreter mehrerer Mitgliedstaaten. Deutschland wurde durch Innenstaatssekretärin Emily Haber vertreten.

EU-Innenkommissar Avramopoulos sprach auf Twitter von "konstruktiven Gesprächen". Demnach wird kommende Woche auf Expertenebene in Washington weiter diskutiert. Ziel ist es laut der gemeinsamen Erklärung, Risiken zu bewerten und Lösungen zum Schutz der Passagiere zu finden. Dabei solle gleichzeitig "ein reibungsloses Funktionieren des weltweiten Luftverkehrs" sichergestellt werden.

Schon seit März dürfen Laptops und größere elektronische Geräte auf Flügen von acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr in die Kabine mitgenommen werden. Grund ist die Befürchtung, dass in ihnen Sprengsätze versteckt werden könnten. Bei einem Verbot für die gesamte EU wären laut dem Flughafenbetreiber-Verband ACI Europe mehr als 3250 Flüge pro Woche in die USA betroffen.

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 13:52 ET (17:52 GMT)- - 01 52 PM EDT 05-17-17