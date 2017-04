EU verbietet Heidelbergcement die Übernahme von Cemex Croatia

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement kann den größten Zementhersteller Kroatiens, Cemex Croatia, nicht gemeinsam mit dem Baustoffhersteller Schwenk übernehmen. Die EU-Kommission untersagte das im vergangenen September angemeldete Fusionsvorhaben. Ausschlaggebend seien Bedenken, dass die Übernahme den Wettbewerb in Kroatien auf den Märkten für Grauzement "beträchtlich vermindert" und wahrscheinlich "zu Preiserhöhungen geführt" hätte, hieß es in der Begründung der Kommission.

HeidelbergCement und Schwenk hätten "keine angemessenen Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Heidelbergcement und die gemeinsam mit Schwenk betriebene ungarische Tochter DDC sind laut EU die größten Zementimporteure in Kroation. Die DDC sollte Cemex Croatia für 250 Millionen Euro übernehmen.

Heidelbergcement und Schwenk haben die Zuständigkeit der Kommission für den Fall vor dem Gericht der Europäischen Union allerdings angefochten.

