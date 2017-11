euNetworks - Ergebnisaktualisierung für drittes Quartal 2017

Als ein in Europa ansässiger Anbieter von Bandbreiten-Infrastruktur konzentriert sich euNetworks auf die Bereitstellung von Fokusprodukten für seine Zielkunden. Die wichtigsten Faktoren für das Bandbreitenwachstum sind Datenzentren und Cloud-Konnektivität.

Im dritten Quartal haben wir sehr gut Ergebnisse erzielt. Die Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum 3. Quartal 2016 um 10 % auf 34,9 Mio. €, wobei sich die wiederkehrenden Umsätze um 9 % und die wiederkehrenden Umsätze aus den Fokusprodukten gegenüber dem dritten Quartal 2016 trotz ungünstiger Währungseffekte um 15 % erhöhten. Das bereinigte EBITDA nahm im Vergleich mit dem dritten Quartal 2016 um 18 % zu.

Die Anlageinvestition lag im dritten Quartal 2017 bei 17,1 Mio. €. Dies bedeutet eine Zunahme um 43 % gegenüber dem dritten Quartal 2016. Ein Großteil des in diesem Quartal eingesetzten Kapitals ging ebenso wie im zweiten Quartal 2017 von Kundenprojekten aus. Einige der Metro- und Langstreckenentwicklungen sind im Folgenden aufgeführt:

Manchester - Bau des Glasfasernetzes und Rollout von DC Connect in Manchester. Wir verfügen inzwischen über 14 im Betrieb befindliche europäische Metro-Netze, von denen sieben mit DC Connect ausgerüstet sind.

Das skandinavische Langstreckennetz erstreckt sich auf einer vollständig redundanten Streckenführung von Stockholm nach Helsinki. Die Südroute ist ein neues System und von den meisten bestehenden Routen vollständig unabhängig. Sie soll im November in Betrieb gehen. Die Nordroute wurde über eine bestehende Route zu wichtigen Rechenzentren in Helsinki erschlossen.

Weitere Investition in unser deutsches Langstreckennetz, um unseren Kunden höchst differenzierte, einzigartige und auf mehreren Routen basierende Langstreckenoptionen mit 100 G für die Verbindung zwischen unseren Metro-Städten zur Verfügung zu stellen.

Beleuchtung unserer ersten glasfaserbasierten Strecke nach Madrid, um in erster Linie unsere Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor zu unterstützen. Sie wird im vierten Quartal 2017 in Betrieb genommen.

Ausbau unserer glasfaserbasierten Langstreckennetzreichweite nach Osten - mit einem redundanten Glasfaserring von München über Wien und Prag nach Dresden, der im vierten Quartal 2017 in Betrieb genommen wird.

Die Umsatzentwicklung war im dritten Quartal 2017 stark und führte im Quartalsvergleich zu einem Wachstum von 20 % bzw. von 25 % gegenüber dem dritten Quartal 2016. Darauf folgten die Inbetriebnahme neuer Netzfunktionen im ersten Halbjahr 2017 sowie die Nutzung einer im ersten Quartal 2017 hinzugekommenen Vertriebsressource. Die Serviceinstallationen von euNetworks waren nach guten Ergebnissen im ersten Halbjahr 2017 weiterhin hoch. Sie stiegen um 46 % gegenüber dem dritten Quartal 2016 und entsprachen denen des zweiten Quartals 2017. Die durchschnittliche Abwanderungsquote betrug 0,9 % in dem Quartal, während Abschaltungen und Abwanderungen denen des dritten Quartals 2016 entsprachen.

Das normalisierte bereinigte EBITDA lag um 19 % über dem des dritten Quartals 2016 und um 8 % über dem des zweiten Quartals 2017 und erreichte somit ein Volumen von 13,1 Mio. €. Das normalisierte bereinigte EBITDA fiel in diesem Quartal aufgrund von Normalisierungen einiger Beratungskosten in dem Geschäft um 0,3 Mio. € höher aus als das bereinigte EBITDA.

"Das Geschäftsergebnis blieb im dritten Quartal 2017 mit einem starken Wachstum von Umsatz und bereinigtem EBITDA solide, während wir weiterhin Kapital in das Netz für unsere Kunden investiert haben", sagte Brady Rafuse, Chief Executive Officer von euNetworks. "Wir hatten ein sehr gutes Umsatzquartal und unsere Serviceinstallationen waren nach wie vor hoch. Wir haben uns zudem weiterhin darauf konzentriert, rasch auf den Bandbreitenbedarf unserer Kunden zu reagieren. Beispiele sind der Glasfaserausbau in Skandinavien, weitere Phasen unserer deutschen Langstreckennetzentwicklung und mehrere laufende Projekte auf bestehenden und neuen Märkten, die im vierten Quartal 2017 und Anfang 2018 einsatzreif sein werden."

"Unser Fokus lag weiterhin auf der Bereitstellung von skalierbaren, glasfaserbasierten Produkten und Lösungen für einen Kundenstamm, der sich mitten im Technologiewandel befindet", so Rafuse. "Unsere Fähigkeit, ein wachsendes Unternehmen zu führen und gleichzeitig bedeutende Netzentwicklungsprojekte umzusetzen, bildet heute und in der Zukunft unseren Schwerpunkt."

in Mio. € 2. Quartal 2016 3. Quartal 2016 4. Quartal 2016 1. Quartal 2017 2. Quartal 2017 3. Quartal 2017 12 Monate - 30/9/2016 12 Monate - 30/9/2017 % Gesamteinnahmen 32,2 31,8 32,3 32,6 33,8 34,9 125,2 133,6 6,7 Wiederkehrende Umsätze 32,2 31,8 32,3 32,6 33,8 34,5 125,2 133,2 6,4 Bereinigtes EBITDA 10,7 10,8 10,6 10,7 12,5 12,8 41,2 46,6 13,1 Normalisiertes bereinigtes EBITDA 11,1 11,0 11,7 11,3 12,1 13,1 41,8 48,2 15,2 Normalisiertes bereinigtes EBITDA (LQA) 44,2 44,2 46,7 45,2 48,4 52,5 44,2 52,5 18,8 Investitionsaufwand 16,1 11,9 16,5 14,2 16,9 17,1 50,4 64,7 28,5 Proxy Cash Flow (5,6) (1,1) (5,9) (3,5) (4,4) (4,3) (9,2) (18,1) n/a

Über euNetworks

euNetworks ist ein Anbieter von Bandbreiten-Infrastruktur, der 14 glasfaserbasierte Städtenetzwerke in ganz Europa besitzt und betreibt, verbunden durch ein Hochleistungs-Überland-Backbone, das 49 Städte in 14 Ländern umfasst. Das Unternehmen ist führend in der Vernetzung von Rechenzentren und bindet derzeit mehr als 300 Rechenzentren in Europa direkt in sein Netzwerk ein. euNetworks ist zudem ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und verbindet 13 Cloud-Plattformen mit Zugang zu weiteren sieben. Das Unternehmen bietet ein Portfolio an Diensten für Ballungsräume und Fernstrecken an, darunter unbeleuchtete Glasfaser, Wellenlängenservices und Ethernet. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content- und Medienbranche sowie Rechenzentren und Unternehmen profitieren von dem einzigartigen Bestand von euNetworks an glasfaser- und kabelgestützten Anlagen, die speziell auf die Deckung ihres hohen Bandbreitenbedarfs zugeschnitten sind.

Die euNetworks Group Limited unterhält ihren Hauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.eunetworks.com.

Die Übersichtskarte von euNetworks kann eingesehen werden unter http://map.eunetworks.com/.

