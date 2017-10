euNetworks kooperiert mit Cloudwirx

euNetworks, ein Anbieter von Breitbanddiensten in Europa, meldete heute eine Zusammenarbeit mit Cloudwirx, damit das Unternehmen seinen Kunden an der Westküste schnellen Zugang zu den breitbandigen Verbindungen von euNetworks anbieten kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171017006468/de/

Brady Rafuse, Chief Executive Officer of euNetworks (Photo: Business Wire)

Cloudwirx ist ein führender Anbieter rund um Beschaffung und Systemintegration mit Dienstleistungen für Rechenzentren und Breitbandinfrastruktur, der Unternehmen bei Beschaffung, Aufbau und Optimierung ihrer IT-Systeme und IT-Netzwerke hilft. Ob Start-up oder Fortune-100-Unternehmen, Cloudwirx findet die richtigen Technologien, Dienstleistungen und Anbieter für seine Kunden mit dem Ziel, Kosten zu senken und die Wertschöpfung ihrer IT-Systeme zu steigern. Obwohl der wachsende Kundenstamm überwiegend in den USA ansässig ist, benötigt er Zugang zu skalierbaren Breitbanddiensten und technischer Expertise aus Europa, da ihre Unternehmen weiterwachsen und ihre globale Reichweiter ausdehnen.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cloudwirx, einem Anbieter, der Unternehmen, die ihre Präsenz in Europa ausbauen, mit skalierbaren Lösungen mit hoher Bandbreite versorgt", sagte Brady Rafuse, Chief Executive Officer von euNetworks. "Die Kooperation mit Vermittlern, die verstehen, was wir tun, wo unsere einzigartige Breitbandinfrastruktur zur Wertschöpfung der Kunden beiträgt und wie die Integration in eine IT-Lösung erfolgt, bildet die Voraussetzung für eine wertvolle Partnerschaft. Diese Beziehung hat bereits erhebliche Vorteile für beide Seiten geschaffen und Neukunden für unser Geschäft generiert. Wir freuen uns, mit Cloudwirx große Potenziale in Chancen zu verwandeln."

"euNetworks verfügt über beeindruckende Erfahrungen in Europa und hat sich für seine technische Expertise, den Kundenfokus und die Servicebereitstellung einen soliden Ruf erworben", so Jeremy Dodds, Chief Executive Officer von Cloudwirx. "Das Unternehmen besitzt und betreibt Glasfasernetze, die auf dem Markt wirklich einzigartig sind und investiert weiter, um seine Kunden zu unterstützen. Die Zusammenarbeit trägt zu einer großen Wertschöpfung bei, von der unsere Kunden profitieren."

Cloudwirx wurde im April 2017 von Equinix für seine herausragenden Beiträge und besonderen Verdienste für Equinix als "Agent of the Year" gewürdigt.

euNetworks besitzt und betreibt Metro-Glasfasernetze in 14 großen europäischen Städten: in London, Manchester, Dublin, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Diese Metro-Netze sind an das Langstreckennetz von euNetworks angebunden, das 49 Städte in 14 Ländern verbindet. Das Unternehmen bietet Netze mit hoher Kapazität, die auf Ausfallsicherheit ausgelegt sind, also teilweise fünf vollständig redundante Strecken für die benötigte Bandbreite.

Über euNetworks

euNetworks ist ein Anbieter von Bandbreiten-Infrastruktur, der 14 glasfaserbasierte Städtenetzwerke in ganz Europa besitzt und betreibt, verbunden durch ein Hochleistungs-Überland-Backbone, das 49 Städte in 14 Ländern umfasst. Das Unternehmen ist führend in der Vernetzung von Rechenzentren und bindet derzeit mehr als 300 Rechenzentren in Europa direkt in sein Netzwerk ein. euNetworks ist zudem ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und verbindet 13 Cloud-Plattformen mit Zugang zu weiteren sieben. Das Unternehmen bietet ein Portfolio an Diensten für Ballungsräume und Fernstrecken an, darunter unbeleuchtete Glasfaser, Wellenlängenservices und Ethernet. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content- und Medienbranche sowie Rechenzentren und Unternehmen profitieren von dem einzigartigen Bestand von euNetworks an glasfaser- und kabelgestützten Anlagen, die speziell auf die Deckung ihres hohen Bandbreitenbedarfs zugeschnitten sind.

euNetworks hat seinen Hauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.eunetworks.com.

Die Übersichtskarte von euNetworks kann eingesehen werden unter http://map.eunetworks.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171017006468/de/