EUREX/DAX-Future knapp behauptet - Kein Ende der Rally-Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet geht der DAX-Future in den Montag. Der Juni-Kontrakt fällt gegen 8.28 Uhr um 40,5 auf 12.794 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.820,5 und das Tief bei 12.778,5 Punkten. Umgesetzt worden sind gut 4.200 Kontrakte.

Der DAX-Future hat den Aufwärtstrendkanal bei etwa 12.600 Punkten nach oben verlassen. Damit liegt der Future laut Marktanalysten in einer Beschleunigungsphase. Ein Ende der Rally-Stimmung sei trotz der überkauften Strukturen somit nicht in Sicht, heißt es am Markt. Auf Widerstand trifft der Future nun bei 13.000 Punkten.

Unterstützt sei er bei 12.780 Punkten, sagt LBBW-Marktanalyst Martin Siegert. Ein Bruch könnte den Future Richtung 12.663 Punkte drücken.

May 08, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)

