EUREX/DAX-Future startet mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert im frühen Handel am Dienstag 64,5 auf 12.789,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.791,5 und das Tagestief bei 12.768 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.31 Uhr rund 3.600 Kontrakte. Im Handel ist von einem zurückhaltenden Geschäft mit Blick auf die geopolitischen Risiken und die britischen Parlamentswahlen am Donnerstag die Rede. Unterstützungen liegen bei 12.800, 12.780 und dann 12.700 Punkten. Nach oben liegen Widerstände bei 12.850 und beim Jahreshoch bei 12.879,5 Punkten.

June 06, 2017 02:32 ET (06:32 GMT)

