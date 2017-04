EUREX/DAX-Future startet mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Montagmorgen um 12 auf 12.269,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.275 und das -tief bei 12.255,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.667 Kontrakte. Im Blick steht weiter die Widerstandszone um 12.277/284. Bei einem Überwinden eröffnet sich Aufwärtspotenzial in den Bereich von 12.400 Punkten. Nach unten ist der Future um 12.200, 12.150 und dann 12.100 unterstützt.

April 10, 2017 02:35 ET (06:35 GMT)

