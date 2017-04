EUREX/DAX-Future startet moderat im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future startet am Freitag zunächst etwas leichter in den Handel, bewegt sich allerdings noch immer in seinem neutralen Bereich. Erst wenn er die Spanne zwischen 12.142 und 12.277 Punkten verlässt, wird mit einer deutlicheren Bewegung gerechnet.

Dabei erwartet Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW, dass der Kontrakt in eine nochmalige Abwärtsbewegung übergeht, sollte er nicht die obere Marke der Handelsspanne herausnehmen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 26 auf 12.218 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.225 und das Tagestief bei 12.202,5 Punkten. Umgesetzt wurden 1.559 Kontrakte.

April 07, 2017 02:27 ET (06:27 GMT)

