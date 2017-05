EUREX/DAX-Futures gehen etwas leichter in den Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Kursverlusten sind die Index-Futures am Freitag in den Handel an der Eurex gegangen. Der DAX-Future mit Fälligkeit im Juni gibt gegen 8.25 Uhr MESZ um 31 Punkte auf 12.584,5 nach. Das Tagestief liegt bei 12.577 Punkten und das Tageshoch bei 12.599,5 Punkten. Umgesetzt worden sind bislang rund 1.700 Kontrakte.

Charttechnisch liegt laut der Landesbank Baden-Württemberg bei 12.580/12.565 Punkten eine Unterstützungszone für den DAX, während dieser bei 12.702/12.711 Punkten auf Widerstand stoße. Kurzfristig zeige die Tendenz unverändert seitwärts.

May 26, 2017 02:27 ET (06:27 GMT)

